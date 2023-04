Mario Balotelli, i rimpianti per la famiglia: “Non me ne sono mai creata una”

Mario Balotelli si racconta da Fedez a Muschio Selvaggio, il desiderio di una famiglia: "Non me ne sono mai creata una".

Mario Balotelli si confessa da Fedez, il desiderio di una famiglia: “Non me ne sono mai creata una, mi fa male stare lontano dai miei figli”. Supermario si racconta a Muschio Selvaggio, parlando dei suoi affetti e dei suoi rimpianti.

Mario Balotelli a Muschio Selvaggio: “Non mi sono mai creato una famiglia”

Oltre dieci anni di goal, prodezze e varie “balotellate”, ma Mario Balotelli è ancora in prima linea, pronto a mettersi in gioco. L’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, oggi prima punta e capitano del Sion, è tornato a far parlare di se grazie ad una lunga intervista concessa a Fedez, nel suo seguitissimo podcast Muschio Selvaggio. Nel corso della chiacchierata con il noto rapper milanese, Balotelli ha parlato della sua carriera calcistica, ma anche di alcuni suoi rimpianti privati.

In particolare, Supermario ha ammesso di rimpiangere di non essere mai riuscito a costruire una relazione solida con un’altra persona. Nonostante i tanti flirt nel corso della sua vita, le storie del calciatore non sono mai durate molto: “Non ho mai creato una vera famiglia, nel senso che stare con una donna, amarla, sono cose che non ho mai avuto in vita mia. La cosa difficile è non avere sempre i figli con me, questo mi arreca tristezza, ma mi sono abituato”. Oggi Balotelli ha due figli: la prima, Pia, ha dieci anni ed è nata dalla sua relazione con la showgirl Raffaella Fico, mentre il secondo, Lyon, è nato nel 2017, figlio della bancaria e modella Clelia Carleen.

Il rapporto col fratello Enock: “Stavamo sempre insieme”

Nel corso dell’intervista, Mario Balotelli ha parlato anche del rapporto con suo fratello Enock, che si è unito alla conversazione verso la fine della puntata. “Siamo nati dalla stessa madre.” -afferma il calciatore- “Durante la settimana stavo con la famiglia affidataria e magari nel fine settimana con la famiglia naturale, quindi alla fine noi due stavamo sempre insieme“. Legatissimo al fratellone, Enock lo segue a Manchester quando ha ancora 16 anni. Va a vivere con lui in Inghilterra e comincia anche ad allenarsi con il City: “Si allenava con noi. È stato un periodo bello, ci siamo divertiti molto e ne abbiamo fatte di cose insieme”. L’intervista completa è disponibile sul canale Youtube di Muschio Selvaggio, oltre che su Amazon Music, Apple Podcast e Spotify.