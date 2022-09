Adriano Celentano, foto a sorpresa sui social con la figlia Rosita e la nipote Alessandra

Adriano Celentano, foto a sorpresa e boom di like per il cantante che appare in un post su Instagram condiviso da Alessandra.

Adriano Celentano, foto a sorpresa apparsa sui social in compagnia di alcuni componenti della sua famiglia. Non abituato a condividere immagini sul web, il cantante è apparso su Instagram in un post condiviso da Alessandra Celentano. Ovviamente boom di like ma anche tanti commenti di personaggi dello spettacolo come ad esempio Maria D Filippi.

Adriano Celentano, foto a sorpresa sui social

Alessandra Celentano ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dello zio Adriano e di sua cugina Rosita.

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano” ha scritto nella didascalia Alessandra, figlia di Alessandro Celentano, il fratello del cantante. Dunque, a sorpresa appare sui social anche il noto cantante che non appare di solito molto sul web. Sotto il post sono numerosi i commenti ricevuti, a cominciare dall’autrice televisiva e Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, che ha scritto, rivolgendosi alla coreografa di Amici: “Che super Top..

che stima per tuo zio infinita”.

Dedica d’amore e un messaggio politico per Claudia Mori. VIDEO

Qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, Adriano Celentano aveva condiviso una dedica a Claudia Mori. Prima della dedica d’amore alla donna della sua vita, c’è un messaggio velato alla situazione politica attuale: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene- scrive – e in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”.

scrive l’artista che su Instagram e Facebook si firma “L’inesistente“.