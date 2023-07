Temptation Island 2023, anticipazioni quinta puntata 24 luglio: nuovo falò di confronto

Temptation Island 2023, le anticipazioni per la quinta puntata del 24 luglio. Scopriamo cosa ci aspetta nella prossima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Cosa gli aspetta nelle ultime tappe del programma?

Temptation Island 2023, anticipazioni quinta puntata 24 luglio

La quinta puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 24 luglio alle 21.30 su Canale 5. Tanti colpi di scena in arrivo nel penultimo appuntamento con l’undicesima edizione del più amato reality show estivo della tv. Dopo il falò di confronto straordinario, Gabriela e Giuseppe si sono riavvicinati e sono tornati insieme. Questo lascia quattro coppie ancora in bilico nella prossima puntata. Il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato grossi cambiamenti in arrivo per Perla e Mirko. Il fulcro di tutto sarà un video in cui Mirko è stato ripreso con la sua tentatrice, Greta. Allo stesso tempo anche lui assisterà ad un video con protagonista la sua fidanzata, che lo lascerà sconvolto. Inoltre, nel corso della puntata ci sarà un altro falò di confronto anticipato, che però non coinvolgerà Perla e Mirko. Che cosa succederà?

Quale coppia andrà al falò?

Si hanno pochi indizi circa quale dei partecipanti ancora in Sardegna ha richiesto il falò anticipato. Tutte le coppie rimaste al resort stanno affrontando un periodo molto burrascoso. Ale e Federico sono di fatto separati, con lui ben più interessato ad inseguire Carmen e lei che ha richiesto di non mandare più alcun video al suo ex. Crisi importanti anche per quanto riguarda le altre coppie. Francesca sembra aver finalmente dimenticato Manuel, mentre Daniele è furioso per gli atteggiamenti di Vittoria con il suo tentatore: “Ora sto pensando a quello che devo fare. Non mi pongo più il problema di avere un figlio oppure no, ora mi pongo il problema se stare con lei oppure no”. Quale di queste tre coppie metterà fine al proprio percorso?