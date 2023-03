Clara Ghinazzi, chi è la figlia di Pupo: età, lavoro, vita privata

Chi è la figlia di Pupo, tutto su Clara Ghinazzi. Seconda figlia del cantante, è nata dall’unione con sua moglie Anna. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Clara Ghinazzi, figlia di Pupo: vita privata e carriera

Nata ad Arezzo nel 1991, Clara Ghinazzi ha 32 anni ed è la seconda figlia di Pupo, celebre cantante italiano, e di sua moglie Anna Ghinazzi. Ha una sorella maggiore, Ilaria, e una sorella minore Valentina, nata invece da una relazione tra l’artista ed una sua fan. Estroversa e molto più a suo agio con le telecamere rispetto alle sue sorelle, Clara è spesso apparsa in tv come ospite, sia da sola che con suo padre. Studia scienze turistiche e lavora insieme ad Ilaria nel locale di famiglia a Ponticino, loro paese natale. Da anni, infatti, la famiglia Ghinazzi gestisce una gelateria che porta il nome di uno dei brani più amati del cantante, Gelato al Cioccolato da Pupo. Per quanto riguarda la vita privata di Clara le informazioni si fanno molto più scarse. Non è noto, al momento, se la 32enne abbia un fidanzato o un marito.

Le interviste in tv: “Papà non mi ha mai fatto mancare niente”

Nel 2019, Clara Ghinazzi ha parlato della particolare situazione familiare in cui è cresciuta in un’intervista concessa a Caterina Balivo a Vieni con me. Pupo, infatti, porta avanti da anni una relazione poliamorosa con sua moglie ed un’altra donna, la sua manager Patricia Abati. Caterina Balivo ha chiesto a Clara come è stato crescere in un ambiente così particolare: “Mio padre e Patricia stanno insieme da 30 anni, mentre con mia madre da 40. Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale. Ma io la vivo con tranquillità perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente. È sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”.

A differenza di sua sorella Ilaria, nata prima dell’arrivo di Patricia, Clara è nata e cresciuta quando la presenza della seconda compagna di Pupo era già accettata: “Per mia sorella è stato diverso, io ho preso tutto con più serenità”. Negli anni della scuola, tuttavia, non sono mancate le prese in giro: “A scuola mi hanno sempre fatto delle battute. Ma io ho sempre risposto quasi come se fosse tutto regolare, tutto normale. Alla fine loro restavano scioccati da tutto questo”.