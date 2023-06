Temptation Island 2023, dove lo hanno girato: tutto sulla bellissima location

Dove hanno girato Temptation Island 2023? Tutto sulla location da sogno dell’ultima edizione dell’amato reality show estivo di Canale 5. Le sette coppie e i ventotto tentatori e tentatrici passeranno 21 giorni in un magnifico resort.

Dove hanno girato Temptation Island 2023: tutto sulla location del reality

Con il ritorno in tv di Temptation Island per l’edizione 2023, si riaccende la curiosità attorno al reality show di Filippo Bisciglia. Anche quest’anno le sette coppie partecipanti passeranno 21 giorni in un resort estivo da sogno, divise in due villaggi vacanze dove 28 tentatori e tentatrici proveranno a sedurli e dividerli. Quest’anno il programma è stato girato nel magnifico resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, nel Sud della Sardegna.

Cosa sappiamo del resort: dove si trova, video, Instagram

È un lussuoso complesso di sette ettari affacciato direttamente sul mare, a 40 chilometri dall’aeroporto di Cagliari-Elmas. È attorniato da alcune delle più belle spiagge della Sardegna, come Pineta, Stella Marina, Perla Marina, Cistos e di Riva dei Pini. “Un luogo irripetibile che unisce i doni di un’oasi mediterranea con una concezione unica di ospitalità.” -scrivono sul sito dedicato– “Si vive a tu per tu con il mare, tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Sette ettari di paradiso con una spiaggia privata, per farvi respirare un’intimità senza confini, con la complicità di un servizio discreto ed esclusivo. Per unire relax e svago, il piacere di prendersi cura di sé e dei propri cari, itinerari e attività, eventi e occasioni speciali, in armonia con la natura e con se stessi. Per offrirvi, in ogni momento, una scelta di valore e di valori.”. Il resort ha inoltre una pagina Instagram seguita da oltre 13mila utenti.