Achille Costacurta, denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: ecco cosa rischia

Achille Costacurta rischia grosso dopo essere stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta si è reso protagonista di una spiacevole vicenda a Milano.

Achille Costacurta, denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Achille Costacurta ha 18 anni ed è il figlio dell’ex Miss Italia 1991 Martina Colombari e dell’ex pilastro della difesa del Milan Alessandro Costacurta. Il giovane è in coppia con la mamma Martina Colombari a Pechino Express 2023. Così ha fatto il suo debutto televisivo nell’avventuroso reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Il giovane Costacurta è finito al centro di notizie di cronaca dopo essere stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver sferrato un pugno a un vigile, dopo essersi alterato in malo modo su un tax, come ha riportato Il Giorno. “Il tassista ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini”, scrive il quotidiano. Così sono intervenuti i Vigili che hanno aperto la portiera per farlo scendere ed è stato allora che Achille ha sferrato un pugno a un agente.

Ecco cosa rischia

Costacurta junior per i reati accusati il Codice penale prevede una pena che va da sei mesi a cinque anni di carcere. In caso di flagranza, la legge autorizza facoltativamente anche l’arresto, mentre martedì sera, quando è successo il fatto, la polizia locale si è limitata a denunciarlo.