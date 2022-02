Stasera tutto è possibile 2022, con Stefano De Martino: ospiti e nuovi giochi

Stefano De Martino torna in tv con l’edizione 2022 di Stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti della prima puntata e i nuovi giochi. Dopo il successo di Bar Stella, il rampante conduttore napoletano torna alla conduzione del game show di Rai 2 dal 15 Febbraio.

Ritorna Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile 2022: ospiti e nuovi giochi

La settima edizione di Stasera tutto è possibile è pronta a cominciare. L’ex ballerino di Amici Stefano De Martino torna a condurre il game show di Rai 2, in cui un gruppo di personaggi dello spettacolo si sfida in gare improbabili quanto divertenti.

Reduce dal successo di Bar Stella, De Martino è pronto a ripartire da un programma che ha nel cuore, sempre con simpatia e umiltà: “Ad un certo punto ho capito che l’unico modo era non imitare o scimmiottare nessuno. Pur cercando sempre di migliorami, ho voluto attenermi quanto più possibile alla spontaneità, al mio registro, ho molto da imparare. Ma questo programma lo sento nelle mie corde e poi sono circondato da amici, professionisti ed è tutto basato sull’improvvisazione”.

Al suo fianco sono confermati come ospiti fissi i comici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. La nuova edizione del game show comincia su Rai 2 il 15 Febbraio, alle 21.20.

I nuovi giochi

Stasera tutto è possibile ha conquistato il pubblico italiano con le sue competizioni assurde ed esilaranti. Nella nuova edizione torneranno molti giochi classici, tra cui La stanza inclinata, Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo.

Sono inoltre previste diverse new entry. Tra le novità già svelate c’è Chiuditi sesamo, gioco in cui due concorrenti dovranno far passare il maggior numero di oggetti possibile oltre una serranda prima che questa si chiuda, senza lanciarli. Nella nuova prova Colonna sonora, invece, i giocatori dovranno improvvisare una scena basandosi sulla melodia messa in sottofondo, adeguando la storia e il tono ai continui cambi di musica. Infine, in C’era una giravolta il malcapitato in gara dovrà rispondere a delle domande seduto su una sedia rotante sospesa, che si muoverà ad ogni risposta sbagliata.

Gli ospiti della prima puntata

Ogni puntata di Stasera tutto è possibile sarà improntata su un tema diverso. La prima puntata avrà come tema la musica e avrà una serie di ospiti d’eccezione: