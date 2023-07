Salesforce annuncia nuove funzionalità IA, analisi dei dati e CRM

Salesforce ha annunciato Consumer Goods Cloud for Service, le dashboard Trade Promotion Effectiveness e Mulesoft Direct for Consumer Goods. Queste ultime novità contribuiscono a stimolare la crescita dei profitti e dei ricavi, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a gestire in modo più efficace i miliardi di dollari che i marchi spendono per la promozione commerciale grazie all’intelligenza artificiale e all’automazione di Einstein.

Le nuove funzionalità di Salesforce

L’industria dei beni di consumo (CG) sta attraversando una fase di riduzione dei margini a causa delle pressioni inflazionistiche. Infatti, il 68% dei leader di settore afferma che il miglioramento dei margini operativi è la sfida più grande nel 2023 e il 90% delle aziende di beni di consumo afferma di voler effettuare investimenti mirati al miglioramento dei margini e nella trasformazione dei costi. Consumer Goods Cloud di Salesforce aiuta le aziende a connettere al meglio pianificazione ed esecuzione per ottenere una maggiore efficienza, costi ridotti e maggiori entrate, il tutto grazie alla potenza del CRM di Salesforce.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le novità Salesforce

Con il nuovo Consumer Goods Cloud for Service basato sull’intelligenza artificiale, gli addetti all’assistenza possono: Accedere in tempo reale ai dati degli account, dei negozi e dei prodotti all’interno di un solo portale per semplificare ogni interazione del servizio clienti Aumentare le vendite e le entrate principali fornendo un servizio clienti con prezzi convenienti e funzionalità di televendita integrate per opportunità di upselling Ad esempio, il call center di un’azienda nel settore beauty può risolvere rapidamente le richieste di informazioni e allo stesso tempo fare upselling di nuovi prodotti dalla stessa service console Ridurre i costi, aumentare l’efficienza e accelerare la risoluzione dei casi con Service GPT e le sue affidabili funzionalità di intelligenza artificiale come chatbot conversazionali, articoli e sintesi automatizzata dei casi



E ancora:

Le nuove dashboard Trade Promotion Effectiveness basate sui dati sono ora integrate in Consumer Goods Cloud per consentire alle aziende di accedere a informazioni preziose dai propri dati. Questo aiuta le aziende a identificare le promozioni di maggior incasso, eliminare le spese commerciali inefficienti e ottimizzare la pianificazione e le previsioni dei clienti.

Con MuleSoft Direct for Consumer Goods, le integrazioni predefinite consentono ai team di: Connettere dati critici provenienti da altri sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e PIM (Product Information Management) in pochi clic utilizzando le API (Application programming interface) direttamente in Consumer Goods Cloud Accelerare l’implementazione della promozione commerciale per migliorarne l’efficacia e ottimizzare il ROI Ad esempio, un’azienda di snack può integrare facilmente le informazioni sui prodotti e sull’account dal proprio ERP e Salesforce per prendere decisioni e pianificare al meglio le prossime promozioni commerciali in un unico luogo



“I leader delle aziende di beni di consumo stanno affrontando pressioni sui margini, inflazione e crescenti aspettative nel servizio clienti, tutti elementi che influiscono sui loro profitti e li costringono a concentrarsi su crescita redditizia ed efficienza. Con queste nuove funzionalità di vendita e pianificazione basate su AI, analisi dei dati e CRM, le aziende di beni di consumo possono offrire migliori esperienze di assistenza ai clienti, aumentando al contempo i ricavi”, commenta Kishan Chetan, SVP and GM, Retail and Consumer Goods per Salesforce.

Fast facts:

I leader delle aziende di beni di consumo classificano il servizio clienti come il secondo più importante motore di fidelizzazione dei clienti, dopo la qualità del prodotto.

Nonostante la spesa annuale di quasi 500 miliardi di dollari in costi commerciali, l’80% dei dirigenti del settore beni di consumo non è ancora soddisfatto della propria strategia di promozione.

Il 60% delle promozioni non viene valutato e il 23% delle aziende gestisce ancora le campagne commerciali con fogli di calcolo, con conseguenti errori negli inserimenti manuali e disconnessione dei sistemi.

Per saperne di più: