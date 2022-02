Chi è Marta Filippi, attrice e doppiatrice italiana

Marta Filippi è un’attrice e doppiatrice italiana. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e professionale.

Chi è Marta Filippi

Marta Filippi, nata a Roma il 30 novembre del 1993, è una doppiatrice italiana. Ha fatto una carriera importante nel mondo dello spettacolo e del teatro, ottenendo importanti successi anche a Netflix. Ha fatto sapere sulla sua pagina Instagram di sostenere a gran voce la lotta contro il cancro, specialmente contro il cancro al seno.

“Contribuire alla lotta contro il cancro al seno è importante. La prevenzione è importantissima”. È una delle attrici principali del film Voglio Essere Profumo diretto dal regista Filippo Grilli. Ha doppiato diversi personaggi in film come Ippocrate, Benvenuto in Germania e Ritratto negato.

L’attrice in tv

Marta Filippi sarà ospite della prima puntata del programma condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Con De Martino aveva già lavorato nel programma Bar Stella, andato in onda sulla stessa rete.

Stasera tutto è possibile

L’attrice tornerà a lavorare assieme a Stefano De Martino, sua vecchia conoscenza. Il primo appuntamento con la nuova edizione dello show promette sorprese. La trasmissione Stasera tutto è possibile ha conquistato il pubblico italiano con le sue competizioni assurde ed esilaranti e nella nuova edizione torneranno molti giochi classici, tra cui La stanza inclinata, Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo.

La prima puntata, oltre alla doppiatrice, avrà una serie di ospiti come: