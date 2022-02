Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore delle vips della tv

Vincenzo De Lucia è un imitatore, attore, sceneggiatore e regista. Negli ultimi anni si è affermato anche come volto televisivo.

Chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia, nato a Napoli nel 1987, è un imitatore specializzato nelle parodie dei personaggi femminili particolarmente conosciuti in tv. Nel 2009 vince il Premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per chi fa il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. I suoi cavalli di battaglia, oltre all’imitazione di Maria De Filippi, sono Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso, Mara Venier.

Nel 2010 recita in “Marialuna…una vita tutta in salita!” in onda sulla Rai e nel 2013 è presente in “Komikamente“. Più tardi entrerà nella compagnia del Teatro Sannazaro di Napoli, ed è proprio con lo spettacolo “Zia Mara Celebration” dedicato a Mara Venier che inizia a far conoscere il suo nome anche al di fuori della regione Campania. La partecipazione a “Made in Sud”, nell’edizione 2020 lo ha consacrato al mondo del piccolo schermo tanto che nel biennio 2020-2021 era ospite fisso a “Domenica In”.

Ha partecipato anche al programma Tale e Quale show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia (@vincenzodelucia_87)

Vita privata

Del comico e della sua vita privata si sa davvero pochissimo, ma quel che è certo è che il famoso imitatore non è sposato e non ha figli.

Il suo profilo Instagram è abbastanza seguito e non è dato sapere se attualmente sia fidanzato oppure no.