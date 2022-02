Chi è Cristina D’Avena, regina delle sigle dei cartoni animati

Chi è Cristina D’Avena? La celebre cantante è entrata nel cuore di grandi e piccini interpretando tantissime sigle di cartoni animati negli anni Ottanta e Novanta. Oggi ha 57 anni ed è ancora popolarissima: è stata ospite al Festival di Sanremo e nella prima puntata de Il cantante mascherato 2022. Tutto quel che c’è da sapere sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Cristina D’Avena, vita e carriera della regina dei cartoni animati

Cristina D’Avena, nata a Bologna il 6 Luglio 1964, è una famosissima cantante e conduttrice italiana, regina incontrastata del mondo delle sigle dei cartoni animati. Ha accompagnato l’infanzia di un paese intero cantando i temi musicali degli show animati più amati degli anni Ottanta e Novanta, diventando una vera e propria icona del settore. Cristina D’Avena aveva la musica nel sangue fin da piccina. A soli tre anni e mezzo fa il suo esordio allo Zecchino D’Oro 1968 e si classifica al terzo posto, cantando Il valzer del moscerino. Continua ad esibirsi durante la sua infanzia, come membro del Piccolo coro dell’Antoniano.

La sua prima sigla arriva nel 1981, quando interpreta il tema musicale della serie animata tedesco-giapponese Pinocchio. È l’inizio di una carriera musicale legata a doppio filo alla televisione e all’animazione.

Le sigle più belle e famose di Cristina D’Avena

Nel corso degli anni Cristina D’Avena pubblica oltre 300 dischi e incide 743 brani, di cui 371 sigle di cartoni animati. Il suo successo strepitoso si traduce in un impressionante numero di album venduti e in concerti da vera e propria rockstar.

In carriera vende oltre sette milioni di dischi. Il suo primo disco d’oro è la Canzone dei Puffi, nel 1982, con 500mila copie vendute. L’amata sigla di Kiss me Licia, nel 1985, ne vende 200mila e ottiene il disco di platino. Tra i suoi temi più amati ricordiamo anche L’incantevole Creamy, Mila e Shiro, Pollon combinaguai, All’arrembaggio! e È quasi magia Johnny.

Le ospitate in tv: da Sanremo al duetto con il Pinguino a Il cantante mascherato 2022

Cristina D’Avena appare molto spesso sul piccolo schermo. Negli ultimi anni è stata spesso ospite al Festival di Sanremo. Nel 2016 si è esibita all’Ariston in un medley delle sue canzoni più famose e nel 2019 ha cantato Senza farlo apposta, in duetto con Shade e Federica Carta. Nel Febbraio del 2022 è stata ospite alla terza edizione de Il cantante mascherato.

Si è esibita al fianco del Pinguino, interpretando in duetto Il pinguino innamorato.

View this post on Instagram A post shared by Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Vita privata

Cristina D’Avena è fidanzata ma non ha mai divulgato l’identità della sua dolce metà. In passato i giornali le hanno attribuito diversi flirt, spesso famosi, ma il suo attuale compagno non sembra far parte del mondo dello spettacolo.

Al momento quindi, Cristina D’Avena non è sposata e non ha figli. Quest’ultimo è un grosso rimpianto per l’artista, che da sempre ama i bambini. Lo spiega in un’intervista ad Intimità: “l fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo“.