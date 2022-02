Chi è Biagio Izzo, vita privata e carriera del comico partenopeo

Chi è Biagio Izzo? Il comico e cabarettista napoletano ha 59 anni ed è un pilastro della commedia italiana. In attività dal 1983, in carriera ha spaziato dal piccolo al grande schermo, passando per il teatro. Negli ultimi anni ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, come Made in Sud, Tale e Quale Show e Stasera tutto è possibile. Conosciamo un po’ meglio la vita privata e la carriera dell’attore.

Chi è Biagio Izzo, una carriera tra palco, cinema e risate

Nato a Napoli il 13 Novembre 1962, Biagio Izzo è un conosciutissimo comico e cabarettista partenopeo. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1983, esibendosi insieme al collega Ciro Maggio. I due formano la coppia comica Bibì e Cocò, che diventa famosa a Napoli e dintorni per le loro musicassette demenziali e per diverse apparizioni televisive in alcune emittenti locali. Questa popolarità lo porta a lavorare in piccoli canali tv napoletani, come Telegaribaldi e Canale 9.

Il successo nazionale arriva nel 1997, quando partecipa a Macao, varietà di Rai 2 condotto da Alba Parietti.

Negli anni 2000 diventa un membro fisso del cast dei cinepanettoni firmati Neri Parenti. Recita insieme a Massimo Boldi e Christian De Sica in Body Guards – Guardie del corpo, Natale sul Nilo, Natale in India e Merry Christmas. In seguito lavora di nuovo al fianco di Boldi in diversi film di Carlo Vanzina, come Matrimonio alle Bahamas, Matrimonio a Parigi e La fidanzata di papà. Ottiene molti altri ruoli per pellicole del regista romano: recita in alcuni sketch de Le Barzellette con Gigi Proietti ed Enzo Salvi, ed è uno dei protagonisti di In questo mondo di ladri, insieme a Carlo Buccirosso, Ricky Tognazzi e Valeria Marini.

Forte del suo successo televisivo e cinematografico, Biagio Izzo si è dato anche al teatro. Sotto la regia di Claudio e Pino Insegno, l’attore partenopeo ha recitato in tanti spettacoli teatrali di successo, sempre d’impronta comica e leggera. Negli ultimi anni è stato ospite e protagonista di molte trasmissioni televisive. Nel 2019 è un membro fisso del cast di Made in Sud. Lo scorso settembre è stato uno dei partecipanti dell’undicesima edizione di Tale e quale show, dove è l’ultimo classificato.

Da Febbraio è uno degli ospiti fissi di Stasera tutto è possibile, il game show comico condotto da Stefano De Martino.

Vita privata: moglie e figli

Biagio Izzo ha ben quattro figli, tre femmine e un maschio. Le sue prime due figlie, Alessia e Valeria, sono nate dall’unione con Teresa, sua prima moglie. La terza figlia Martina e il suo unico maschio Raffaele sono invece nati dalla sua relazione con la modella Federica Apicella, con la quale è sposato dal 2008. Alessia Izzo è sposata con l’attore Danilo Brugia e ha reso l’attore nonno nel 2018, quando è nato il piccolo Lorenzo.