Chi è Francesco Cicchella, imitatore dei cantanti in tv

Francesco Cicchella è un attore e un comico napoletano che si è distinto per alcune imitazioni di cantanti come Achille Lauro e Ultimo

Francesco Cicchella è un attore, un comico e un volto televisivo italiano.

Chi è Francesco Cicchella

Francesco Cicchella, nato il 21 marzo 1989, è un attore e comico napoletano. Al conservatorio di San Pietro di Napoli inizia a studiare pianoforte e canto jazz e, già all’età di 17 anni, si distingue per la vittoria al premio Totò. Il suo esordio arriva con Cominciamo Bene su Rai 3 in veste di imitatore e cantante per poi entrare a far parte del cast del programma Stiamo tutti bene su Rai 2.

Nel 2009 entra a far parte di Made in Sud e nelle edizioni del programma imita Massimo Ranieri, Madà, Gigi D’Alessio. Nel 2015 è invitato come ospite al Festival di Sanremo e partecipa alla quinta edizione di Tale e Quale show. Nel 2020 è parte del programma Enjoy – ridere fa bene condotto da Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono mentre nel 2021 è nel cast di Honolulu con le nuove imitazioni di Achille Lauro e Ultimo.

Stefano De Martino lo ha invitato alla trasmissione “Stasera tutto è possibile”.

Vita privata: single oppure no?

Francesco è fidanzato oppure no? A questa domanda è molto difficile dare una risposta certa e sicura perchè il comico è molto attento a non esporre la sua privacy davanti alle telecamere. Rumors dicono che il comico napoletano sembra essere innamorato di Miriam Piazza.