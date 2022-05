Isola dei Serpenti: dov’è, perché si chiama così e perché è importante per Russia e Ucraina

L’Isola dei Serpenti è una piccola fascia di terra del Mar Nero, un’isola, contesa tra Russia e Ucraina. Vediamo il perchè.

Isola dei Serpenti: dov’è

L’isola dei Serpenti è un’isola del Mar Nero situata a 35 chilometri dalle coste dell’Ucraina e della Romania. Fa parte del distretto di Kilija, nell’oblast’ di Odessa in Ucraina, e le case situate sull’isola rientrano nel villaggio di Bile.

Perchè si chiama così?

Il nome dell’isola deriva dall’Impero Ottomano, quando l’isola era chiamata in greco moderno “Fidonisi” (che voleva dire “serpente“). Un altro motivo del nome deriva dal fatto che vi fu un riferimento ucraino ai “Serpenti” per il fatto che l’isola ospitava molte bisce acquatiche, giunte qui dalla foce del Danubio.

Gli antichi Greci, invece, chiamavano questa “isola d’Achille” per la presenza di un tempio dedicato all’eroe: secondo alcune versioni, Achille fu addirittura sepolto sull’isola.

Perchè è importante per Russia e Ucraina?

Questa fetta di terra nel Mar Nero, è importante in primis per una questione commerciale. Avere il controllo di questo pezzo di terra significa poter controllare le 12 miglia nautiche che la circondano in modo da avere il controllo delle rotte commerciali e la possibilità di sfruttare i fondali. Ricordiamo che tale area è molto di gas e petrolio. L’isola è poi molto vicina alla Romania, dove sono stanziate truppe Nato e quindi per Mosca sarebbe la possibilità di insediarsi nelle immediate vicinanze dell’Alleanza Atlantica.