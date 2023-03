Sanremo 2024, Amadeus rivuole Chiara Ferragni: “Per tutte le serate”

Sanremo 2024, Amadeus rivuole Chiara Ferragni come co-conduttrice. Secondo alcune voci di corridoio il celebre conduttore, in vista della sua quinta edizione del Festival consecutiva, punta al ritorno dell’influencer: “Parteciperebbe a tutte le serate”.

Sanremo 2024, i piani di Amadeus: Chiara Ferragni torna all’Ariston?

A neanche due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2023, si parla già dei piani di Amadeus per la prossima edizione. Il conduttore, nonostante le voci di corridoio che lo vedono spodestato e sostituito da Pino Insegno, pare sia già al lavoro per organizzare la sua quinta edizione del Festival consecutiva. Secondo un articolo del settimanale Chi, il primo obiettivo di Amadeus è il ritorno di Chiara Ferragni.

Il presentatore pare sia rimasto molto colpito dalle capacità della nota influencer e starebbe provando a convincerla a tornare all’Ariston al suo fianco. ” L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse.” -spiega l’articolo- ” I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”. Dopo le tante polemiche che han seguito la sua partecipazione a Sanremo, Chiara non sembra convinta dal bis. Amadeus, tuttavia, non si da per vinto: ha ancora un anno intero per persuaderla.

Il conduttore: “La seguo dal primo Sanremo, nel 2023 l’ho convinta così”

In una recente intervista, Amadeus ha spiegato di aver “corteggiato” Chiara fin dal suo primo anno da direttore artistico, nel 2020: “Lo confesso: ho inseguito Chiara Ferragni fin dal mio primo anno alla guida di Sanremo. Prima non conosceva il festival. Lo ha seguito e quest’anno ha risposto con entusiasmo alla proposta di fare la co-conduttrice”. Il conduttore l’ha invitata ogni anno, alimentando la sua curiosità: “Io non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’. Ecco come sono andate le cose”.