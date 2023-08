Lyubov Prigozhina, chi è la moglie di Yevgeny Prigozhin: vita privata, carriera, figli

Chi è Lyubov Valentinovna Prigozhina, moglie di Yevgeny Prigozhin. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia del leader del gruppo mercenario Wagner, ucciso nello schianto del suo jet il 22 agosto 2023.

Chi è Lyubov Prigozhina, moglie di Yevgeny Prigozhin: vita privata, carriera

Quello di Lyubov Valentinovna Prigozhina non è un nome particolarmente conosciuto. Farmacista ed imprenditrice russa, è diventata relativamente nota oltre i confini nazionali in quanto moglie di Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo Wagner morto nello schianto del suo jet privato il 22 agosto 2023. Si è costruita una famiglia al fianco del controverso comandante militare, accusato in vita di diversi crimini di guerra e principale istigatore del tentato golpe militare nel giugno del 2023. Dalla loro unione è nata una figlia, Polina Prigozhin.

Lyubov Valentinovna Prigozhina ha trovato successo in diversi settori in Russia. È la proprietaria di una serie di boutique di dolciumi, che include il Muzej šokolada o Chocolate Museum a San Pietroburgo. Gestisce inoltre un centro benessere nella regione di Leningrado e la boutique hotel Crystal Spa & Residence. È infine la proprietaria dell’impresa manifatturiera New Technologies SPA, a Sestroretsk.

La morte sospetta del marito: “Aereo abbattuto dalla contraerea russa”

La morte di Yevgeny Prigozhin è ancora avvolta dal mistero, ma molte fonti a livello internazionale sostengono che non si sia trattato di un incidente. I sostenitori del gruppo Wagner sul web sostengono che l’aereo dell’oligarca sia stato “abbattuto dalla contraerea russa”, come risposta al tentativo di golpe di due mesi fa. Anche dal think tank americano ISW sono sicuri che l’ordine di morte sia partito dall’alto: “Putin ha dovuto vendicarsi in modo ostentato“. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato così lo schianto del jet: “Non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo”.