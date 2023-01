Andreas Muller, chi è il ballerino vincitore di Amici 16: carriera, vita privata, Instagram

Chi è Andreas Muller, ballerino italo-tedesco vincitore di Amici 16. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera artistica e sulla sua vita privata e sentimentale, dal successo in tv alla storia con Veronica Peparini.

Chi è Andreas Muller, vita privata e carriera del ballerino vincitore di Amici 16

Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Muller ha 26 anni ed è un ballerino italo-tedesco molto noto in Italia grazie alla sua vittoria nella sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. È cresciuto a Fabriano, in provincia di Ancona, dove si trasferisce con la sua famiglia in tenera età. È qui che comincia a studiare danza da giovanissimo alla scuola di Daniela Cipollone, oggi nota come Urban Lab Fabriano. Si specializza nel ballo hip-hop e comincia a farsi conoscere in Italia esibendosi con le crew Soak, Shameless e N.ough. Proprio con quest’ultima partecipa ad Italia’s got talent nel 2014, conquistando il secondo posto. Nel 2015 ottiene un banco nella scuola di talenti di Amici, ma un infortunio lo costringe ad abbandonare lo show. Riesce a rifarsi nell’edizione successiva, assicurandosi di nuovo un posto a scuola e conquistando la vittoria finale contro il cantautore Riki.

Negli anni successivi Andreas continua la sua formazione artistica in America, scrive il libro autobiografico I sogni non sono nuvole e torna ad Amici nel ruolo di ballerino professionista. Ha fatto poi parte dei corpi di ballo di Claudio Baglioni e del Festival di Sanremo 2019. Muller ha inoltre partecipato come caposquadra del team blu ad Amici Celebrities. Ha un profilo Instagram seguitissimo dove pubblicizza i suoi progetti con oltre 1.2 milioni di follower.

Vita privata: Veronica Peparini, depressione

Andreas Muller ha una relazione sentimentale con la coreografa ed ex maestra di Amici Veronica Peparini. I due si conoscono in occasione del primo tentativo del ballerino di partecipare al talent show di Canale 5. Una volta ripresosi dall’infortunio, il ballerino prende lezioni di ballo proprio dalla Peparini. Andreas e Veronica cominciano a frequentarsi poco dopo la vittoria dell’italo-tedesco nel 2016. Tra loro si crea un legame fortissimo che dura ancora oggi.

La coreografa è stata la roccia sulla quale Muller si è retto durante uno dei periodi più complicati della sua vita. Di recente, infatti, il ballerino ha ammesso di soffrire di ansia e depressione: “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. Troppe cose mi hanno toccato”. Una condizione che ha creato crisi anche nel suo rapporto con Veronica, che lo aiutato in tutto il suo percorso: “Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”.