Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte di Sanremo 2023: le voci circolano su Twitter

Lite tra Madame e Anna Oxa: dalla terza serata arrivano voci insistenti sulla presunta pesante discussione tra le due big in gara. Tante sono stati i meme circolati nelle ultime ore sul web a rendere ancora più chiacchierato l’episodio.

Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte di Sanremo 2023

In questa 73esima edizione del Festival di Sanremo, in ogni serata deve esserci per forza qualcosa che possa infiammare il gossip. L’ultima è la presunta lite tra due big in gara. Secondo e voci che sono circolate pare che nel corso della discussione sarebbero volati dei bicchieri d’acqua. Poi, sui social girano anche i nomi delle due protagoniste ossia Madame e Anna Oxa. La Rai immediatamente ha voluto smentire la notizia ma ormai sui social non si pubblicava altro.

Le due erano già state al centro di polemiche: la giovane cantante per la questione dei vaccini mentre l’esperta artista dopo la prima serata si era scagliata contro la giuria perché era finita ultima nella classifica parziale.

Le voci che circolano su Twitter

A rilanciare il gossip è stato l’account Twitter di Trash Italiano e gli utenti si sono scatenati alla ricerca di info. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fornito qualche dettaglio in più: “Ci hanno appena detto che due big hanno litigato dietro le quinte e sono volati bicchieri d’acqua addosso a qualcuno”. Tanti poi sono i meme sfottò che sono circolati su Madame e Anna Oxa.

Sul caso è intervenuta via Twitter anche Selvaggia Lucarelli: “Insomma la notizia della serata è che due cantanti si sarebbero tirati dei bicchieri dietro le quinte e non si parla d’altro. Offro un 10 in pagella a chiunque mi dica CHI”.