Oroscopo 2022 Simon & The stars per tutti i segni zodiacali

Oroscopo 2022 Simon & The stars: previsioni per tutti i segni zodiacali in vista del nuovo anno. Cosa ci aspettano i prossimi mesi?

Oroscopo Simon & The stars 2022 Ariete: le previsioni

L’hashtag per il segno dell’Ariete nel nuovo anno è lavitachevorrei. Giove arriva in Ariete dopo tanti anni di assenza. Dopo anni di difficoltà, si raccolgono i frutti di tante fatiche. Giove farà rilanciare tutti quelli sotto il segno dell’Ariete.

Sarai più pronto, timoroso e senza paura di sbagliare.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Toro: le previsioni

L’hashtag per il segno del Toro nel nuovo anno è allariscossa. Si andrà a migliorare nel nuovo anno rispetto al 2021. Grande desiderio di cambiamento, con Uranio che ha accesso questa grande voglia di rivoluzione. Dopo aver costruito negli ultimi mesi del 2021, ci saranno improntanti cambiamenti con meno difficoltà. Ci saranno anche nuove amicizie.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Gemelli: le previsioni

L’hashtag per il segno dei Gemelli nel nuovo anno è questosonoio. Il 2021 ha portato novità e movimenti. Tante iniziative e vittorie anche nello sport. Il 2022 prosegue sulla stessa scia migliorando vittorie e responsabilità. Salto di qualità e promozioni su lavoro in vista, am anche tante novità. La parola chiave sarà “scelta”.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Cancro: le previsioni

L’hashtag per il segno del Cancro nel nuovo anno è atestaalta. Il Cancro viene da tre anni di lotte e sfide affrontate con grande stile e appoggio dell’altro. Il 2022 con Giove a favore mette il Cancro di fronte ad opportunità fuori il proprio confort, ma gli anni precedenti hanno dato la forza di affrontare imprese mai pensate prima.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Leone: le previsioni

L’hashtag per il segno del Leone nel nuovo anno è fuoridallagabbia.

Il 2022 sarà un deciso passo avanti rispetto al 2021, un anno difficile su lavoro e nelle relazioni con rotture. Giove non più in opposizione con un Leone più forte e coraggioso. Tante soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Vergine: le previsioni

L’hashtag per il segno della Vergine nel nuovo anno è allospecchio. Nel 2021 si sono rotti alcuni schemi e punti fermi per ridurre doveri e riscoprire il piacere.

Il 2022 va avanti sulla stessa scia e rilancia la posta in gioca. L’opposizione ai Pesci sarà un banco di prova per capire cosa è meglio per se stessi per aggiustare la rotta.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Bilancia: le previsioni

L’hashtag per il segno della Bilancia nel nuovo anno è oratoccaame. Nel 2022 ci sono sogni e sfide da realizzare. Gli anni precedenti sono stati una palestra per raggiungere indipendenza ed autonomia.

Giove in opposizione con Saturno a favore che chiede di non arretrare, a metterci la faccia per la svolta.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Scorpione: le previsioni

L’hashtag per il segno dello Scorpione nel nuovo anno è ilmiopostonelmondo. Il 2022 è un anno importante rispetto al 2021 che è stato un anno difficile con molte difficoltà in famiglia e con i soldi. Il nuovo anno servirà per trovare un porto dove sistemarsi e mettere radici dopo un anno con poche certezze.

Ricostruire basi e nuove radici. Ancora in viaggio e in trasformazione.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Sagittario: le previsioni

L’hashtag per il segno del Sagittario nel nuovo anno è giustiziaèfatta. Negli ultimi anni con la guardia abbassata lottando anche per le vie legali. Negli ultimi anni bloccato. Il 2022 è l’anno di raccolta di ciò che è stato perso, si viaggerà di più dedicandosi alle proprie cose, superando blocchi anche familiari.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Capricorno: le previsioni

L’hashtag per il segno del Capricorno nel nuovo anno è aruotalibera. Gli ultimi anni sono stati decisivi nel mostrare i veri obiettivi. Una continua scalata negli ultimi anni. Il 2021 si è disconnesso dal navigatore per sperimentare di più e sentirsi proprio smarrito. Nel 2022 ci sarà una grandissima scoperta.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Acquario: le previsioni

L’hashtag per il segno dell’ Acquario nel nuovo anno è decidoio. Un punto d’arrivo e di partenza. Il 2021 è stato un anno di reset per riscrivere la propria vita. Ha imparato a dire dei no. L’Acquario ha bisogno di ritornare al centro della propria vita come un vero protagonista.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Pesci: le previsioni

L’hashtag per il segno dei Pesci nel nuovo anno è ricominciodame. Il 2022 è l’anno del ritorno di Giove che rappresenta un seme di nuova vita per gli anni avvenire. Nuovo capitolo di vita importante. Un anno che vedrà le proprie aspirazioni al centro e vicine ai proprio desideri e bisogni. I Pesci non sanno vivere fuori dall’emozioni. Si riparte su un terreno pronto.

