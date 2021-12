Oroscopo Simon & The stars 2022 Leone: : ecco le previsioni per il nuovo anno. Tante novità e cambiamenti in una lotta continua.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Leone: il nuovo anno è in arrivo così come le previsioni dei segni zodiacali. Cosa è previsto nei diversi ambiti della vita.

Oroscopo Simon & The stars 2022 Leone: le previsioni

L’hashtag per il segno del Leone nel nuovo anno è fuoridallagabbia. Il 2022 sarà un deciso passo avanti rispetto al 2021, un anno difficile su lavoro e nelle relazioni con rotture. Giove non più in opposizione con un Leone più forte e coraggioso.

Tante soddisfazioni in arrivo.

Il 2022 permette di stabilire una nuova rotta e guardare altrove. Si riconoscerà i propri ideali apportando delle modifiche rinunciando anche ad alcune certezze. Per andare in nuove direzioni è necessario rinunciare a qualcosa. La lotta continuerà sui vari fronti della vita. Non ci sarà però un salto nel vuoto. Il nuovo non sarà un usato garantito.

Per scoprire in dettaglio tutte le previsioni del segno zodiacale del Leone guarda il video completo di Simon & The Stars. Un anno di conquiste, di nuove scoperte, di nuovi ideali. Novità sul lavoro ad esempio. Saranno i primi mesi di rodaggio.

