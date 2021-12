Quale sarà il destino del 2022 per i nati sotto il segno dello Scorpione? Ecco le ultime notizie secondo Simon & the Stars

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Scorpione. Il 2022 è alle porte, ma cosa ci aspetta? Ecco le previsioni, segno per segno, da parte dell’astrologo italiano.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Scorpione: le previsioni

Per Simon & The Stars, l’hashtag per il nuovo anno dei nati nella Vergine è #ilmiopostonelmondo. Per Simon nel 2021 lo Scorpione si è sentito come un cittadino apolide, privo di una cittadinanza e il 2022 può essere il momento per ricostruire quel luogo da poter chiamare casa.

Il 2022, dunque, è l’anno giusto per buttare l’ancora dopo una serie di sistemazioni provvisorie del 2021. Sarà l’anno anche per lasciarsi alle spalle alcuni strappi e ricostruire alcuni basi con i propri parenti. Un anno, insomma, molto più snello dell’appena trascorso 2021.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: lavoro

Già dai primi mesi dell’anno alcune situazioni che parevano avere una svolta ancora ingarbugliata potrebbero sbloccarsi.

Importante sarà farsi cogliere preparati già nei primi 4 mesi dell’anno, dove potranno sorgere delle opportunità importanti da cogliere al volo. Gli ultimi tre mesi dell’anno, soprattutto novembre e dicembre, saranno mesi trampolino per i nati sotto questo segno. Sul lavoro l’hashtag #ilmiopostodelmondo si declinerà nel comprendere quale debba essere il proprio ruolo da esercitare e la propria identità.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: amore

Nel 2022 ci saranno anche svolte per quanto riguarda le storie d’amore dove, anche per le storie a distanza, ci sarà un riavvicinamento e un incremento del dialogo tra partner. Da questo punto di vista il 2022 sarà un anno che porterà per voi soluzioni importanti.

Se poi desideri un figlio, potrebbe essere l’anno giusto. Per i nati sotto il segno dello Scorpione il 2022 è anche l’anno durante il quale mettere sul tavolo della discussione con il proprio/a compagno/a tutte le questione ancora irrisolte per affrontarle a viso aperto.

Per più dettagli sulle previsioni per il segno dello Scorpione, ecco il video completo di Simon & the Stars.