Oroscopo 2022 Simon & The stars Capricorno: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo 2022 di Simon & The Stars per il Capricorno? Ecco le previsioni dell'astrologo in materia di vita, lavoro e amore.

Oroscopo 2022 Simon & The stars, Capricorno: previsioni

L’hashtag per il segno del Capricorno nel nuovo anno è #aruotalibera. Nello smarrimento del 2021 che il Capricorno si lascia alle spalle c’è una grandissima scoperta: programmare tutto è impossibile e porta a tralasciare qualcosa che potrebbe essere molto importante.

Anche nella vita del Capricorno, che sa sempre cosa vuole diventare, serve un periodo “scombussolante” come il 2021 per rimettersi sulla rotta giusta.

Giove torna a favore per i primi 4 mesi nel 2022: ciò porta coraggio e maggiore stabilità. I nati sotto questo segno si sentono in grado di chiedere di più, desiderano ottenere delle risposte convincenti. Sul lavoro è particolarmente agevolato chi ha a che fare con la comunicazione: si avrà più visibilità, apprezzamento.

Dall’altro lato però si deve essere disposti a essere elastici, sapersi adeguare a dinamiche di lavoro differenti. Insomma, di procedere a ruota libera senza irrigidirsi.

Anche per l’amore è un anno molto importante. Per alcuni il 2022 può essere l’anno in cui si torna all’amore dopo una lunga assenza. Per altri è un anno in cui un rapporto fa un salto di qualità. Sul fronte emotivo nel 2021, d’altronde, il Capricorno chiude l’anno con un senso di grande fragilità, col desiderio di buttare a terra molte corazze ed entrare in contatto con il proprio lato più emotivo.

Nel 2022 potrebbe rendersi definitivamente conto di aver un gran bisogno del partner, di aver bisogno di maggiore vicinanza e intimità. E così, da qui in poi, molti obiettivi di coppia potrebbero cambiare. Ci si potrebbe ammorbidire, si potrebbe mettere da parte l’essere tutto d’un pezzo. Qualcuno potrebbe compiere un grande passo: mettere su famiglia o arrivare all’altare.

Per scoprire in dettaglio tutte le previsioni del segno zodiacale del Capricorno guarda il video completo di Simon & The Stars.