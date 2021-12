Oroscopo 2022 Simon & The stars Sagittario: ecco le previsioni dell'astrologo italiano per i nati sotto questo segno

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Sagittario. Il 2022 sta per arrivare, ma ci sono già le previsioni dell’astrologo Simon segno per segno.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Sagittario: le previsioni

Per Simon & The Stars, l’hashtag per il nuovo anno dei nati sotto il segno del Sagittario è #giustiziaèfatta. Per Simon nel 2021 il Sagittario ha dovuto lottare, anche per vie legali, per difendersi da un’accusa oppure si è sentito bloccato da impegni legati alla famiglia.

Il 2022, però, sarà un anno che vi restituirà la possibilità di dedicarsi alle proprie cose, di tornare a viaggiare senza tenere un occhio costante alla famiglia e alle sue problematiche. Sarà un anno dove riuscirete a tornare a muovervi e sarà un anno in cui troverete un compromesso tra la vostra famiglia e i vostri desideri. Sentirete maggiore il vostro desiderio di indipendenza.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: lavoro

Chi ha una situazione di lavoro poco appagante inizierà a cercare nuovi sbocchi e nuovi spazi di autonomia. Ad aprile Marte e Venere raggiungono Giove in Pesci e avrete un momento di sofferenza in ambito lavorativo ma che nei mesi successivi, in qualche modo, riuscirete a sbloccare stando attenti a non fare passi azzardati.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: amore

La tarda primavera sarà un momento importante per il sagittario, un vero e proprio giro di boa.

Sul fronte della casa avrete il desiderio di avere una nuova casa e realizzare anche un allargamento della famiglia. Avrete modo di riscoprire il valore di stare insieme mentre per i single il 2022 potrebbe essere l’anno di un nuovo incontro con un grande amore (i mesi di maggio, agosto e ottobre saranno i migliori per i nuovi incontri). I primi mesi, specie per i single, saranno di riflessione anche personale: voglio avere una storia o stare da solo? Sciolto questo nodo, dalla tarda primavera in poi, avrete modo di avere diverse opportunità e di coglierle sulla base delle risposte che vi siete dati.

Per più dettagli sulle previsioni per il segno del Sagittario, ecco il video completo di Simon & the Stars.