Oroscopo 2022 Simon & The stars, come andrà per i nati sotto il segno dell'Acquario? Ecco le previsioni per amore e lavoro

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Acquario: le previsioni

Per Simon & The Stars, l’hashtag che caratterizzerà il nuovo anno è #decidoio, un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Troppe situazioni negli anni passati erano dei sì poco convinti e nel 2022 c’è bisogno di meno trambusto e di situazioni meno caotiche su se stessi.

Si richiederà di assestare un po’ degli assetti e riaggiustare alcune situazioni. Se nel 2021 è stato l’anno della decostruzione, nel 2022 si avrà la possibilità di ricostruire e di costruire qualcosa di nuovo.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: lavoro

meno condizionati, ma ci saranno condizioni nei contratti che un po’ vi faranno sentire le mani legate. Nel 2022 avrete il desiderio di fare cose nuove e di essere, ma ci saranno condizioni nei contratti che un po’ vi faranno sentire le mani legate. Dalla tarda primavera, però, avrete modo di chiedere un cambiamento di ruolo e di mansione e forse ci saranno svolte anche per un vostro aumento di stipendio. Tendete a fare fatica, anche per carattere, a chiedere quanto vi spetta ma nel 2022 potrebbe essere il momento giusto per farlo. Cercate di negoziare in maniera conveniente anche per voi e di mettere tutto nero su bianco. Tanti sforzi verranno ripagati soprattutto nella seconda parte dell’anno, soprattutto nell’autunno.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: amore

Il 2022 è un anno in cui Acquario entrerà con confusione ma sarà necessario chiarirsi e riaggiornare molte questioni. Marzo sarà un mese spartiacque sui rapporti e sui sentimenti. Avrete opportunità di fare passi decisi in coppia e di avere nuovi incontri. Il segno dell’Acquario avrà la possibilità di andare fino in fondo in alcune questioni di coppia, ma solo se ci crede.

Anche giugno, luglio e ottobre saranno mesi, specie per i single, per fare nuovi incontri.

Per più dettagli sulle previsioni per il segno dell’Acquario, ecco il video completo di Simon & the Stars.