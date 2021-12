Oroscopo 2022 Simon & The stars, Gemelli: il nuovo anno è in arrivo così come le previsioni dei segni zodiacali. Cosa è previsto nei diversi ambiti della vita.

Oroscopo 2022 Simon & The stars, Gemelli: previsioni

L’hashtag per il segno dei Gemelli nel nuovo anno è questosonoio. Il 2021 ha portato novità e movimenti. Tante iniziative e vittorie anche nello sport. Il 2022 prosegue sulla stessa scia migliorando vittorie e responsabilità. Salto di qualità e promozioni su lavoro in vista, am anche tante novità.

La parola chiave sarà “scelta”.

Alcuni hanno avuto nuove possibilità di lavoro e di iniziare nuove sfide. Un 2021 dunque vittorioso. Il 2022 pretenderà delle risposte mettendo chi è nato sotto il segno dei Gemelli davanti a diversi bivi e scelte impegnative. Servirà concentrazione e i primi mesi del nuovo anno saranno importanti. Saturno sarà a favore per tutto l’anno.

Guarda le previsioni complete del tuo segno secondo Simon & The Stars

Per scoprire in dettaglio tutte le previsioni del segno zodiacale dei Gemelli guarda il video completo di Simon & The Stars. Tante novità dopo un anno non semplice. Da guardare ed ascoltare in vista del 2022, un anno nuovo e ricco.

