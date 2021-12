Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Toro: previsioni

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, le previsioni del Toro per il nuovo anno. Dopo un 2021 ostico, arriva il rinnovamento e la riscossa.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Toro. Manca poco al nuovo anno: cosa ci aspetta? Ecco le previsioni, segno per segno, da parte dell’astro-blogger italiano.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Toro: le previsioni

Secondo Simon & The Stars, l’hashtag per il nuovo anno dei nati nel Toro è #allariscossa. Sarà un anno di miglioramento, rispetto a un 2021 molto ostico, e di riparazione, che preparerà un nuovo inizio nel 2023.

Nei primi quattro mesi dell’anno Giove è a favore nella casa delle prospettive e del futuro. Porterà tante potenziali nuove amicizie per chi vuole dedicarsi a qualcosa di nuovo. Molte soddisfazioni anche in campo lavorativo, dopo tanta fatica e frustrazione. Il 2022 porta buone notizie anche in amore: i nati nel Toro avranno l’opportunità di riprendere progetti rinviati in passato. Svolte importanti e discussioni per le coppie, che potranno superarle con sicurezza e rinnovata forza.

Per i nati del Toro single, sarà l’anno perfetto per superare vecchie delusioni amorose.

Guarda le previsioni complete del tuo segno secondo Simon & the Stars

Per più dettagli sulle previsioni per il segno del Toro, ecco il video completo di Simon & the Stars. Sarà un anno di rinnovamento e riscossa. Ecco i consigli da ascoltare per il 2022.