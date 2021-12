Oroscopo 2022 Simon & The stars Pesci: come sarà il 2022 secondo le stelle? In amore e lavoro ci saranno novità importanti

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Pesci. Il 2022 porterà novità per tutti i segni zodiacali e per conoscerle ecco tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Pesci: le previsioni

Per Simon & The Stars, l’hashtag 2022 per il segno zodiacale dei Pesci è #perdersiperritrovarsi. Nettuno è il pianeta governatore dei pesci e nel 2022 ci sarà la necessità per i pesci di dare una svolta alla propria vita.

Molti pesci hanno bisogno di fare nuove esperienze e di cercare nuove direzioni anche se non sempre sono e saranno pronti per farlo.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: lavoro

non mancheranno opportunità per chi ha bisogno di cambiare. Il tutto accadrà in maniera molto spontanea e avrete l’opportunità, se lo vorrete, di dedicarvi a mansioni di maggiore importanza e prestigio. I pesci sentono la necessità di fare un salto di qualità sul lavoro e. Il tutto accadrà in maniera molto spontanea e avrete, se lo vorrete, di dedicarvi a mansioni di maggiore importanza e prestigio. Avrete l’opportunità di crescere e divenire più autonomi, creandovi un nuovo prestigio professionale. Potrete entrare in una nuova fase della vita. Giove è un piccolo seme di novità per voi e può darsi che nuovi interessi possano risvegliarsi in voi. Da metà aprile a metà maggio il momento per voi sarà particolarmente propizio.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars: amore L’amore nel 2022 vede i single capace di voltare pagina e guardare avanti. A gennaio, febbraio e marzo avrete modo di fare diverse conoscenze ed allargare la cerchia delle vostre amicizie. Non è poi detto che ciò che nasce come amicizia non possa diventare qualcosa di diverso. I Pesci, inoltre, avranno modo di fare passi avanti nel 2022 cercando di rafforzare il rapporto di coppia e fare progetti importanti (come ad esempio il matrimonio o l’acquisto di una nuova casa).

