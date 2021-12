Oroscopo 2022 Simon & the Stars, le previsioni della Vergine per il nuovo anno. Nel 2021 vi siete persi, adesso è il momento di ritrovarvi.

Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Vergine: le previsioni

Secondo Simon & The Stars, l’hashtag per il nuovo anno dei nati nella Vergine è #allospecchio. Tanta revisione nel 2021: si sono rotti alcuni schemi e punti fermi per ridurre doveri e riscoprire il piacere. Nel 2022 si continua sulla stessa strada, in cerca di verifiche e valutazioni.

Giove, in opposizione ai Pesci sarà un banco di prova per capire cosa è meglio per se stessi per aggiustare la rotta. Nel 2021 ci si è “persi” rompendo gli schemi, il 2022 sarà il momento di tirare le somme e ritrovarsi. Dopo anni complessi sul lavoro, è ora di riordinare tutto. Pretenderete il riconoscimento dei vostri risultati, o sentirete il desiderio di ridurre il vostro impegno per dedicarvi ad altri aspetti della vita.

Novità anche per l’amore. Giove in opposizione indica matrimonio, o il bisogno di impegno, di fare un passo in più nei rapporti forti. Venere a favore crea ottime prospettive e crescita di coppia. Molte difficoltà ad Aprile. I momenti migliori per i Vergine, soprattutto i single, saranno i mesi di Gennaio, Febbraio e Giugno.

Per più dettagli sulle previsioni per il segno del Vergine, ecco il video completo di Simon & the Stars.

Un anno in cui fare ordine e riscoprirsi, pretendere ciò che vi meritate o concedervelo da soli. Ecco i consigli da ascoltare per il 2022.