Oroscopo 2022 Simon & the Stars, Cancro: le previsioni

Secondo Simon & The Stars, l’hashtag per il nuovo anno dei nati nel Cancro è #atestaalta. Il 2022 sarà pieno di novità e di tante soddisfazioni lavorative, dopo anni di lotta e difficoltà che hanno reso i nati nel Cancro inarrestabili.

Giove sarà finalmente a favore nella casa dell’espansione, regalando opportunità fuori dalla normale zona di confort del Cancro. Tanti viaggi all’estero, avventure e nuove prospettive nei primi mesi dell’anno. Decisivo il mese di Maggio, quando Giove entra nella casa della carriera e della crescita: potrebbe essere l’inizio di un salto di qualità. Per quanto riguarda l’amore, si prospetta un anno importante. I nati nel Cancro faranno i conti con Venere, in opposizione da Novembre, fino a Marzo e con Marte da Febbraio.

Molti contrasti e fastidi, ma anche tanta voglia di fare sul serio. Il Cancro ha imparato a bastarsi da solo: pretenderete impegno e non accetterete perdite di tempo. I single avranno più opportunità ad Aprile, tra fine Luglio e inizio Agosto e a Novembre.

Per più dettagli sulle previsioni per il segno del Cancro, ecco il video completo di Simon & the Stars.

È un anno di soddisfazioni, viaggi e grandi passi. Tanti gli stimoli e le situazioni favorevoli. Ecco i consigli da ascoltare per il 2022.