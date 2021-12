Oroscopo 2022 Simon & The stars Bilancia: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo 2022 di Simon & The Stars per i nati sotto il segno della bilancia? Ecco le previsioni dettagliate dell'astrologo.

Oroscopo 2022 Simon & The stars, Bilancia: il nuovo anno è in arrivo così come le previsioni dei segni zodiacali. Cosa è previsto nei diversi ambiti della vita per i nati sotto il segno della Bilancia

Oroscopo 2022 Simon & The stars, Bilancia: previsioni

L’hashtag per il segno della Bilancia nel nuovo anno è #oratoccaame. Per i nati sotto il segno della Bilancia, infatti, il 2022 è l”anno di grandi cambiamenti e di sfide da accogliere.

Dopo tanto tempo dedicato all’addestramento, in cui si è imparato a costruire maggiore sicurezza e indipendenza, è l’ora di uscire faticosamente dalle quinte e porsi sotto i riflettori.

Sono le stelle a dire che il mese di maggio potrebbe essere quello più favorevole per scendere in campo. Ci sarà l’opposizione di Giove, ma il favore di Saturno: ulteriore spinta a non arretrare davanti a una sfida che può rappresentare una svolta gigantesca.

È il momento di andare sotto le luci del palcoscenico, accettare le responsabilità di apparire in primo piano.

Lavoro e amore Bilancia 2022

Nel lavoro nel 2022 emerge la Bilancia imprenditrice, che ha voglia di prendere in mano le redini ed essere artefice del proprio destino. Per chi cerca nuovi sbocchi, l’ideale è il mese di marzo. Si potrebbero incontrare persone influenti che possono dare nuovi input, stimoli e opportunità. Per chi ha avuto questioni legali, battaglie sul lavoro, è un anno in cui si arriva alla resa dei conti e ci si avvicina ad una sentenza.

Non bisogna mollare la presa.

In Amore la Bilancia è un po’ più intransigente, meno diplomatica. Se ci sono delle cose che non vanno bene, dinamiche con il partner che non si accettano fino in fondo, i nati sotto questo segno saranno pronti a dare battaglia, per raggiungere gli obiettivi desiderati. Il mese di febbraio, in questo senso, sarà cruciale: le tensioni si faranno più intense e si potrebbe anche iniziare a pensare a una separazione.

