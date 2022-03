Noi, serie tv Rai Uno: cast, trama, episodi, quando vederla

Noi, serie tv Rai Uno: la serie tv portata in Italia è è il riadattamento italiano della pluripremiata serie americana This is Us ideata da Dan Fogelman. Al centro della storia ci sarà la famiglia con i suoi drammi ed ostacoli da superare.

Noi, serie tv Rai Uno: cast

La nuova serie tv targata Rai 1 ha messo insieme un cast di attori giovane e ben assortito: Lino Guanciale (Pietro), Aurora Ruffino (Rebecca), Dario Aita (Claudio), Claudia Marsicano (Caterina), Livio Kone (Daniele), Angela Ciaburri (Betta), Italo Amerighi (Umberto), Cinzia Susino (Rosa), Francesca Agostini (Sofia), Massimo Wertmuller.

La trama della serie Tv

“Torino Anni 80. Pietro e Rebecca sono una giovane coppia in attesa di tre gemelli. I primi due vivono a Roma, sono fratelli, profondamente legati ed entrambi irrisolti: il problema di lei è il peso, quello di lui l’insofferenza al proprio lavoro. Daniele, un bel ragazzo di colore, elegante e con una splendida famiglia, è alla ricerca del padre biologico e, proprio nel giorno del suo compleanno, riesce a trovarlo.

Intanto Pietro e Rebecca hanno dato alla luce due gemelli, ma purtroppo hanno perso il terzo bambino. Eppure, in quella notte dei miracoli, nella nursery accanto ai due piccoli appena nati, c’è un terzo neonato, di colore, che un tenente ha trovato davanti all’ingresso della sua caserma e ha portato in ospedale”.

Quanti episodi ci sono

Un dramma familiare è portato al centro del racconto della nuova serie Tv che andrà in onda su Rai 1 per un totale di 12 episodi suddivisi in 6 prime serate.

Le riprese sono state fatte in diverse grandi città italiane come Torino, Milano, Napoli e Roma.

Noi, serie tv Rai Uno: quando vederla

La serie tv è in onda su Rai 1 in prima serata a partire da domenica 6 marzo. Sono previsti 12 episodi per sei punttate in prima visione e in prima serata.