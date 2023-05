Festa della Mamma: le 7 canzoni più belle

La festa della Mamma, come quella dei papà, è un modo per celebrare la figura genitoriale. Per l'occasione ecco le 7 canzoni più belle.

A omaggiare la “figura più amata dagli italiani” c’è così anche la musica.

Le canzoni più belle dedicate alla festa della Mamma

Una figura importantissima e amata da tutti, la mamma è da sempre la “donna preferita” dai figli italiani. Per omaggiare questa persona fondamentale per la vita di ognuno di noi, c’è così una data precisa, che cade la seconda settimana del mese di Maggio. Per questo 2023 si parla del 14.

L’amore di una madre è spesso qualcosa di impossibile da descrivere e decantare e, per questo motivo, risulta essere il sentimento più forte che una persona possa ricevere. A dedicare, molte volte, parole d’amore e di gratitudine nei confronti di queste figure, c’è il panorama musicale.

Sono stati infatti tanti gli artisti che, con le loro canzoni, hanno provato a rendere omaggio alle rispettive mamme e anche alle mamme di tutto il mondo. Una vera e propria dichiarazione d’affetto da parte dei figli.

Ecco, di seguito, i sette brani che omaggiano le mamme:

Edoardo Bennato – Viva la mamma

Christina Aguilera – Oh Mother

Jovanotti – Ciao mamma

Pink Floyd – Mother

Sottotono – Amor de mi vida

Queen – Mother Love

Anna Tatangelo – La più bella

Tra canzoni di artisti italiani ed esteri, ecco allora quelli che sono i 7 pezzi più apprezzati, sia per sound che per contenuto. Oltre alla musica, anche le altre forme d’arte, come la letteratura, l’arte e il cinema, si sono spesso impegnate a dedicare opere che richiamassero la forza delle madri, il loro amore per i figli, tanto forte e sconfinato da spingerle a fare qualsiasi cosa.

Non importa quanto tempo possa trascorrere, si tratta di un amore senza tempo e confini.

