Chi è Aurora Ruffino, protagonista di Noi, vita privata: fidanzato, film, figlio

Chi è Aurora Ruffino, attrice italiana classe 1989 protagonista della nuova fiction Rai Noi. La giovane interprete torinese ha lavorato sia nel cinema che nella televisione. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto: i film più famosi, la famiglia, il fidanzato, il figlio.

Chi è Aurora Ruffino, carriera e film famosi

Aurora Ruffino, nata a Druento, in provincia di Torino, il 22 Maggio 1989, è una nota attrice italiana. Innamorata della recitazione fin dalla sua adolescenza, si forma frequentando diversi corsi teatrali.

Dopo il diploma si unisce alla Gipsy Musical Academy, scuola di danza e recitazione torinese. Conclude la sua formazione nel 2013, diplomandosi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Fa il suo esordio al cinema a soli 14 anni nel 2010, ne La solitudine dei numeri primi, dove interpreta la prepotente Viola.

In carriera recita altre tre volte in film per il grande schermo: nel 2013 in Bianca come il latte, rossa come il sangue; nel 2015 in Leoni e nel 2019 in La mia seconda volta. Negli anni diventa un volto affermato della serialità italiana.

Recita in Braccialetti rossi, I Medici, Un passo dal cielo 6 e in molte altre fiction e miniserie. Nel 2022 interpreta il ruolo di protagonista in Noi, remake targato Rai della serie americana This is us. Ha un profilo Instagram molto seguito, con oltre 250mila follower, dove l’attrice pubblica aggiornamenti sui suoi ultimi progetti.

Vita privata e famiglia, è fidanzata? Ha un figlio?

Aurora è la quarta di cinque fratelli e ha avuto un’infanzia particolarmente dolorosa. Ha perso la madre quando era ancora molto piccola ed è poi stata abbandonata dal padre insieme ai suoi fratelli.

Sono stati accolti e cresciuti dai loro nonni materni e dalla loro zia. L’attrice ha un rapporto bellissimo con la sua famiglia, alla quale è molto legata.

Aurora Ruffino ha svelato pochissimi dettagli sulla sua vita privata. Da diversi anni è in una relazione sentimentale con Maxime, un ingegnere francese di alcuni anni più giovane di lei. I due si sono conosciuti nel 2016, durante una vacanza in Francia dell’attrice, e da allora sono inseparabili.

Nel 2020 la coppia è andata finalmente a vivere assieme. Aurora ha dichiarato che Maxime la sta aiutando molto a perfezionarsi nelle lingue: grazie a lui ora sa parlare benissimo l’inglese e sta imparando dei rudimenti di francese. Per il momento l’attrice non sembra avere figli.