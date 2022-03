Chi è Claudia Marsicano, Caterina nella fiction “Noi”: vita privata, Instagram, peso

Chi è Claudia Marsicano, interprete di Caterina nella fiction Noi? L’attrice e regista napoletana è molto nota in ambito teatrale. Nel 2017 ha vinto un premio UBU, riconoscimento più importante nel mondo del teatro italiano. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Claudia Marsicano, Caterina nella fiction Noi

Nata a Napoli il 9 gennaio 1992, Claudia Marsicano è un attrice e regista in ascesa, al suo primo ruolo televisivo nel 2022 nella nuova fiction di Rai 1 Noi.

Interpreta Caterina, una dei tre fratelli protagonisti insieme a Daniele (Livio Kone) e Claudio (Dario Aita). Si trasferisce a Milano all’età di 14 anni, dove frequenta il liceo artistico di Brera. In questo periodo si avvicina al mondo della recitazione. Studia canto e teatro, diplomandosi alla Scuola di Teatro della nota compagnia teatrale milanese Quelli di Grock. In seguito comincia a farsi strada sul palco, guadagnandosi nel 2017 il premio UBU come Miglior attrice under 35.

Recita in R.osa di Silvia Garibaldi, candidato al premio UBU nel 2018 come Miglior spettacolo di danza.

Fonda la compagnia teatrale Frigoproduzioni insieme a Daniele Turconi e Francesco Alberici, con la quale mette in scena Socialmente e Tropicana. Collabora poi con la compagnia LeviedelFool negli spettacoli Heretico e Made in China. Forma inoltre la compagnia 3mar insieme a Benedetta Marigliano e Giulia Marchesi, con le quali crea e porta sul palco gli spettacoli Per tutte le caramelle del mondo e Adesso che non è buio. Nel 2019 fa il suo esordio al cinema, con un ruolo di spicco in Mi chiedo quando ti mancherò, diretto dal regista toscano Francesco Fei.

Vita privata: le difficoltà a Milano e il peso

Non sono disponibili molte informazioni sulla vita privata e sentimentale dell’attrice. Claudia Marsicano ha condiviso pochi dettagli sulla sua famiglia nel corso di interventi e interviste, preferendo concentrarsi sui suoi progetti e obiettivi professionali.

In alcune interviste, Claudia Marsicano ha raccontato di aver vissuto con molta difficoltà il suo trasferimento a Milano. Durante la sua adolescenza è stata vittima di bullismo e prese in giro per il suo accento, per la sua provenienza e per il suo peso: “Quando ci siamo trasferiti da Napoli a Milano non è stato facile perché il modo di vivere era completamente diverso. Mi prendevano in giro anche perché avevo un accento abbastanza marcato.

Li ho odiati. Poi ho capito di aprirmi e di farmi conoscere. Quando mi dicevano di dimagrire m’incattivivo, diventavo una bulla e una persona che non volevo essere. Non sono mai stata violenta, ma prima di essere attaccata attaccavo. Sono passati un po’ di anni, oggi sono una persona dolce e amorevole”. Oggi l’attrice è orgogliosa del suo corpo e delle sue curve, anche se continua ad incontrare degli ostacoli: “Essere un’attrice grassa non è facile, ma con coraggio affronto tutto“.

Claudia Marsicano sui social: il profilo Instagram

Claudia Marsicano è molta attiva sui social: ha un profilo Instagram con oltre 9mila follower. Pubblica spesso foto in outfit simpatici e stravaganti e usa il profilo per comunicare con la sua fanbase e il pubblico della fiction Noi.