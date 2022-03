Chi è Dario Aita, Claudio nella fiction “Noi”: fidanzata, fratello, Instagram

Chi è Dario Aita, interprete di Claudio nella fiction Noi? L’attore 34enne palermitano ha recitato in molte serie televisive di successo, tra cui Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate e L’allieva. Facciamo un tuffo nella sua carriera e vita privata. Chi è la sua fidanzata? Ha già dei figli? Chi è suo fratello? Ha un profilo su Instagram?

Chi è Dario Aita, volto di Claudio nella fiction Noi

Nato a Palermo il 25 aprile 1987, Dario Aita è uno degli attori principali della nuova fiction di Rai 1 Noi.

Recita nel ruolo di Claudio, fratello di Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone). Fa il suo esordio da attore nel 2009, ancor prima di diplomarsi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Ottiene il ruolo da coprotagonista in La prima linea, diretto da Renato De Maria. Lavora di nuovo con il regista un anno dopo, nella serie tv che diventa il suo debutto televisivo, Il segreto dell’acqua.

Dopo il diploma in accademia nel 2011, Dario Aita diventa un’interprete molto richiesto sul piccolo schermo. Torna in tv nel 2012 in Questo nostro amore, dove lavora al fianco di Aurora Ruffino, attrice che ritroverà nel cortometraggio Mi hanno sputato nel Milkshake e nel 2022 in Noi. In carriera recita in molte serie e miniserie Rai, tra cui Rex, sequel della nota serie poliziesca austriaca sull’omonimo cane poliziotto, Una grande famiglia e Il giudice meschino.

Ha inoltre ruoli di spicco in Don Matteo 12, dove interpreta il tormentato Sergio La Cava, La mafia uccide solo d’estate, serie ispirata all’omonimo film di Pif, e L’allieva, al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Vita privata: fidanzata, fratello, figli

Dario Aita tiene molto alla propria privacy, per questo non si sa molto della sua vita privata. Suo fratello è Emanuele Aita, anche lui attore e anche lui nel cast de L’allieva. Nel suo curriculum sono presenti anche Suburra, Il mio Godard, diretto dal regista francese premio Oscar Michel Hazanavicius, e Zlatan, film sulla vita del bomber Zlatan Ibrahimovic, dove Emanuele interpreta l’agente Mino Raiola.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, sappiamo che Dario Aita ha trovato l’amore con una sua collega, l’attrice calabrese Elena Gigliotti. I due si sono conosciuti a Genova, alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Sono stati fidanzati diversi anni e si sono poi sposati una volta ottenuto il diploma. Oggi vivono insieme a Roma e, per il momento, non hanno figli.

Dario Aita sui social: profilo Instagram

Dario Aita ha un attivo profilo Instagram, dove usa il nickname Dario El Hombre. Ha oltre 65mila follower, che seguono tutti i suoi aggiornamenti sui progetti e sulla vita professionale dell’attore.