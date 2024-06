Perché leggere questo articolo? Oltre 4mila partecipanti hanno avuto modo di conoscere sviluppi e opportunità dell’AI CRM direttamente dalla voce di clienti e partner Salesforce durante l’annuale evento italiano.

Salesforce World Tour Milano ritorna al MiCo Centro Congressi di Milano per la sua edizione annuale, accogliendo oltre 4.000 partecipanti tra leader di settore, innovatori, aziende clienti e partner chiamati a discutere e a confrontarsi sugli ultimi trend delle business technology: gestione dei dati, Intelligenza Artificiale, CRM.

Trenta aziende al’edizione 2024 del Salesforce World Tour Milano

L’edizione 2024 ha visto un programma particolarmente intenso con più di 30 aziende clienti che hanno condiviso le loro esperienze e i loro progetti di trasformazione digitale in oltre 60 sessioni verticali alcune delle quali organizzate dai 34 partner sponsor dell’evento.

Insomma, Salesforce World Tour Milano continua a rappresentare un punto di riferimento per la business community italiana che fa del digitale ormai un elemento imprescindibile della propria strategia.

Focus di quest’anno l’Intelligenza Artificiale e i suoi sviluppi in ambito CRM. È ormai una priorità da parte delle aziende definire un modello di adozione dell’IA i cui benefici sono molteplici ma presuppongono capacità di far leva su una grande quantità di dati per agire in modo puntuale, efficace e, nel caso di tutte le interazioni che l’azienda ha con un cliente, personalizzato.

I protagonisti dell’evento

Il keynote di apertura ha visto protagonisti Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia, che ha aggiornato sulla strategia Salesforce e insieme a Nicola Lalla, Vice President Solution Engineering Salesforce Italia e al suo team, ha spiegato come si diventa una AI Enterprise. A enfatizzare la rilevanza che l’Italia ha nel mondo Salesforce anche la presenza di Miguel Milano, President & Chief Revenue Officer che ha sottolineato la crescita impressionante che Salesforce Italia ha avuto negli ultimi 5 anni.

“Il 75% del valore dell’Intelligenza Artificiale è nel front office perchè è in grado di supportare le aziende nel creare relazioni personalizzate con i propri clienti, ad essere più produttive e aumentare la marginalità – ha dichiarato Vanessa Fortarezza, Country Leader di Salesforce Italia – questo è certamente uno dei motivi per i quali oggi abbiamo vissuto il più entusiasmante World Tour di sempre. Il Digitale e l’Intelligenza Artificiale sono ormai una priorità per la aziende e la missione di Salesforce è proprio quella di aiutarle a sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie a vantaggio del CRM”.

A dare sostanza alla strategia Salesforce, l’intervento di Automobili Lamborghini che attraverso le parole di Andrea Puggelli, Head of Brand Strategy & Customer Journey e Federico Boni, Head of IT hanno spiegato il loro percorso di Trasformazione Digitale volto a personalizzare le relazioni con i clienti attraverso una gestione ottimizzata dei dati e al supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Il commento di Sivlio Savarese e di Salesforce

A concludere la sessione un ospite d’eccezione, Silvio Savarese, Executive Vice President e Chief Scientist di Salesforce che da circa tre anni guida la ricerca e lo sviluppo dell’AI a livello globale.

“L’intelligenza artificiale generativa sta entrando in una fase più matura. Dopo un’emergenza esplosiva che ha evidenziato le potenti capacità di questa tecnologia, ora è il momento di sviluppare percorsi che massimizzino queste potenzialità con nuove opportunità di automazione, maggiore efficienza, riduzione dei costi e un’enfasi su valori come fiducia e accuratezza. Ed è quello che Salesforce si impegna a fare ogni giorno”, ha commentato Silvio Savarese, Executive Vice President e Chief Scientist di Salesforce.

Protagonista dell’evento è stato Einstein 1, la piattaforma che unifica dati, AI e CRM, facilitando l’adozione e la personalizzazione dell’AI generativa a supporto di tutte le applicazioni dei vari sistemi aziendali grazie a Data Cloud, fornisce avanzate funzionalità di AI predittiva e generativa grazie ad Einstein e garantisce una user experience di livello superiore grazie a un unico Copilot per interagire con tutte le applicazioni Salesforce da un’unica interfaccia conversazionale.

Il Salesforce World Tour Milano 2024 si è rivelato un evento di grande impatto, capace di ispirare e guidare le aziende verso un futuro digitale sempre più customer-centric. “L’energia trasmessa dal nostro ecosistema italiano è palpabile e coinvolge tutti. Siamo entusiasti di continuare a supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale”, ha concluso Fortarezza.