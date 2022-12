Antonella Elia si prepara al matrimonio. Secondo quanto anche rivelato da lei stessa al settimanale Nuovo, Elia si prepara a sposare Pietro Delle Piane.

Antonella Elia, matrimonio nel 2023?

Antonella Elia si prepara a sposare il fidanzato Pietro Delle Piane. Dopo vari alti e bassi, Antonella e Pietro sono sempre più felici e innamorati e sarebbero pronti a suggellare il loro amore con un bellissimo matrimonio. La notizia è stata data dalla stessa Antonella Elia, che non si è mai sposata nella sua vita ma che in questo caso sarebbe pronta a farlo e a vivere questa emozione con Pietro.

“Dovremmo sposarci il prossimo anno – ha confessato al settimanale Nuovo – ma non abbiamo ancora pensato a nulla. Pietro dovrebbe cogliermi di sorpresa organizzando tutto lui e poi dicendomi domani ci vediamo all’altare”. Il 2023, a tal proposito, dovrebbe quindi essere l’anno del matrimonio e dei fiori d’arancio.

La storia d’amore con Pietro

In merito alla storia d’amore vissuta con Pietro, Elia si è aperta anche dichiarando quello che è il suo sentimento per lui.

“Lui è fuoco vivo, passione, energia pura. Per me è un’iniezione di vita. Quando non è al mio fianco è come se mi spegnessi poco per volta: divento triste, assente e svogliata” aggiungendo che “da quando stiamo insieme è il primo Natale che trascorriamo con i suoi genitori e so che sarà bellissimo”.