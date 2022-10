Tommaso Zorzi sostiene Marco Bellavia: “Se hai bisogno di noi ci siamo”

Il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha mandato un messaggio di supporto a Marco Bellavia: “Se hai bisogno siamo con te. Rispetto per la salute mentale”. L’ex conduttore di Bim Bum Bam si è ritirato dal GF Vip 7 a causa dei suoi problemi d’ansia e per il bullismo subito da alcuni altri concorrenti.

Il ritiro di Bellavia: “Devono pagare, giustizia per Marco”

Dopo il clamoroso ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 7, l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato travolto da messaggi solidali di supporto.

L’ex concorrente ha lasciato la casa a causa di quello che ha definito il suo “dolore mentale”. I suoi problemi d’ansia e di depressione ci hanno reso impossibile continuare la sua esperienza al reality di Canale 5. Non ha aiutato la mancanza di supporto del “branco” formato dagli altri coinquilini, colpevoli secondo il pubblico di averlo lasciato solo e persino di averlo bullizzato. “Devono pagare per questo orrore.” -dichiara un commento rabbioso dal web- “Giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili”.

Tommaso Zorzi, il messaggio di supporto a Marco Bellavia: “Siamo con te”

In aiuto di Bellavia è accorso anche Tommaso Zorzi, conduttore tv e vincitore della quinta edizione del GF Vip. L’ex gieffino gli ha lanciato un messaggio in cui manifesta tutto il suo supporto: “La salute mentale è salute. La superficialità è complice della sofferenza. Mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro Gf5. Se hai bisogno noi ci siamo.

Come abbiamo sempre fatto lì dentro“. Molti altri ex concorrenti hanno presto fatto eco a Zorzi. Il post dell’opinionista è stato condiviso da Andrea Zenga, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e anche Rosalinda Cannavò, che ha commentato: “Condivido pienamente. Noi siamo con te e qui per te”.