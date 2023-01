Iva Zanicchi bacchetta Amadeus: “A Sanremo 2023 manco solo io”

Iva Zanicchi rimprovera Amadeus per la sua esclusione da Sanremo 2023: “Ha invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma non me, manco solo io”. La cantante, tre volte vincitrice del Festival, esalta l’importanza della kermesse per i giovani artisti: “Non c’è vetrina più importante”.

Iva Zanicchi, la frecciata ad Amadeus: “Sanremo 2023? Manco solo io” Una Iva Zanicchi senza peli sulla lingua ha concesso un’intervista a Non Stop News su RTL 102.5, dove ha parlato dell’ormai prossimo Festival di Sanremo 2023. La cantante, vincitrice della kermesse nel 1967, 1969 e 1974, si è detta entusiasta delle cantanti in gara: “Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie“. Nonostante gli elogi, Iva ha colto l’occasione per lanciare una frecciata al conduttore: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io“. La battuta della Zanicchi ha portato ad altre domande da parte di Adnkronos. Nel corso dell’intervista con l’agenzia di stampa, alla cantante viene scherzosamente ricordata un’altra sua collega sopra gli ottant’anni, Ornella Vanoni: “Oddio! E’ vero: mi sono dimenticata della Vanoni, della grande Ornella! Va bene, non sono la sola ottantenne ma francamente un trio Zanicchi, Vanoni, Berti è molto più difficile da immaginare rispetto al trio Al Bano, Morandi, Ranieri che si esibirà a Sanremo…Ci vorrebbero le bombole d’ossigeno sul palco! Tifo per loro, sono amica di tutti e tre e sono curiosissima di ascoltarli: sarà molto bello sentirli e vederli cantare insieme al Festival“. Sull’importanza del Festival: “Vetrina importantissima per i giovani” Durante l’intervista a RTL, la Zanicchi ha parlato anche dell’importanza del Festival di Sanremo soprattutto per i cantanti più giovani, che possono usarlo come rampa di lancio verso il successo: “Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro”.