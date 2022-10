Giovanni Ciacci, tutte le gaffe al Gf Vip 7 su Marco Bellavia

Giovanni Ciacci è stato eliminato dalla casa del Gf Vip 7, punito dal pubblico per le sue frasi fuori luogo sull’ex concorrente Marco Bellavia. Ma perchè il pubblico ha deciso di punirlo? Che gaffe ha fatto Giovanni Ciacci?

Giovanni Ciacci, tutte le gaffe al Gf Vip 7

Sono diverse le frasi fuori luogo dette da Giovanni Giacci su Marco Bellavia nella casa del Gf Vip, motivo per cui è stato punti.

E seppur le scuse sono arrivate anche da Ciacci, non sembravano essere così convinte come quelle di altri concorrenti. Il costumista, lo ricordiamo, aveva detto dopo l’uscita di Bellavia: “Un Marco ce lo siamo già levati dai cog******” e il web e i telespettatori, per questa frase, si erano parecchio indignati contro Ciacci. Frasi arrivate per giunta da una persona che lotta da anni contro i pregiudizi.

Le frasi fuori luogo su Marco Bellavia

Ma quali sono le frasi incriminate che non sono piaciute al pubblico? Eccole.

“Un Marco ce lo siamo già levati dai cog******”

“Chiedo scusa, non me ne sono proprio accorto. L’ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera”

“Il pianto di Marco? Pensavo stesse ridendo”

“Non si capiva minimamente cosa stesse succedendo”

“Marco piangeva? Non si capiva se stava pregando”