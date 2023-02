Luca Tommassini, chi è il coreografo e regista: vita privata, Ilary Blasi, Lapponia, Madonna

Chi è Luca Tommassini, chi è il coreografo e regista romano. In passato ha lavorato ad X Factor e ad Amici di Maria De Filippi come direttore artistico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Luca Tommassini, vita e carriera del coreografo

Nato a Roma il 14 febbraio 1970, Luca Tommassini ha 53 anni ed è un apprezzato coreografo, regista e direttore artistico italiano. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come attore e ballerino, ruolo con cui ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Si diploma infatti in Danza Classica al Balletto di Roma, per poi vincere una borsa di studio per proseguire i suoi studi nel ballo a New York e Los Angeles. Negli Stati Uniti lavora nei corpi di ballo di alcune delle più grandi star della scena musicale internazionale. Tra queste spiccano Prince, Whitney Houston, Kylie Minogue e, soprattutto Madonna, con la quale Tommassini sviluppa un grande rapporto d’amicizia. “Mi accolse in famiglia.” -spiega lo stesso Tommassini in un suo articolo su Il Mattino- “Passai il Natale con lei e il fratello Chris. Mi faceva vedere i suoi film preferiti, mi comprava regali e libri. Il primo fu Il Piccolo Principe. Voleva istruirmi, prendersi cura di me. Il ricordo più tenero che ho è quella sera in cui si abbandonò sulla mia spalla, esausta. Si addormentò tenendomi la mano. Madonna ha queste fragilità che non concede quasi a nessuno. Le piace apparire sempre forte ma è una persona semplice“.

Una volta appesi gli scarpini da ballerino al chiodo, Tommassini comincia a farsi un nome come coreografo e direttore artistico. In questi ruoli collabora alla creazione di molte trasmissioni televisive in Italia, come Carràmba! Che Sorpresa di Raffaella Carrà, Stasera pago io di Fiorello e persino il Festival di Sanremo 2004. Lavora inoltre con moltissimi artisti di successo, tra cui Paola e Chiara, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Jovanotti e Geri Halliwell. Negli ultimi anni ha lavorato come direttore artistico per diverse edizioni di X Factor e di Amici di Maria De Filippi.

Vita privata: fidanzata, Ilary Blasi, Lapponia, Instagram

Non è chiaro se, al momento, Luca Tommassini abbia un partner fisso. Nell’ottobre del 2021 ha pubblicato un post ironico sul suo profilo Instagram circa la sua opinione sul matrimonio: “Tu quando ti sposi ? Quando diventerà obbligatorio“. Almeno per ora, quindi, Tommassini non sembra avere intenzione di accasarsi. Il coreografo è dichiaratamente bisessuale ed, in passato, è stato vicino ad alcuni individui molto famosi. Per almeno un anno, dal 1991 al 1992, è stato il partner della nota showgirl Heather Parisi.

Nel febbraio del 2022, Tommassini è finito suo malgrado al centro della bufera legata alla presunta crisi coniugale tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, poi smentita dalla coppia. Il coreografo aveva infatti partecipato ad una vacanza in Lapponia insieme alla conduttrice e all’autore televisivo Ennio Meloni. “Siamo qui al confine con la Russia, in mezzo al nulla” raccontava Tommassini in un video sul viaggio. In seguito, era ricomparso in compagnia di Ilary in una pizzeria romana, dando inizio ad una serie di teorie e illazioni sul loro conto. Tra i due, a quanto sembra, c’è solo un rapporto di solida amicizia.