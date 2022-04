Chi è Madonna, popstar Usa con i nonni abruzzesi: carriera, vita privata, figli

Madonna è una cantante e icona pop internazionale che si è particolarmente distinta nel panorama musicale.

Chi è Madonna

Madonna, all’anagrafe Veronica Ciccone, è nata il 16 agosto del 1958. Grande icona della musica pop internazionale, è la cantante simbolo degli anni Novanta. I suoi nonni erano originari dell’Abruzzo e come primo lavoro faceva la cheerleader, se non che poi la passione per le arti e la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo la convinsero a trasferirsi a New York.

Nella città americana i primi soldi li guadagna posando come modella e come ballerina, non sapendo che sarebbe diventata una cantante famosissima in tutto il mondo di lì a qualche anno.

L’esordio

L’esordio di Madonna nel mondo dello spettacolo avviene al cinema, poi nel 1984 arriva la svolta con la pubblicazione del suo secondo album, Like A Virgin. Da qui inizia la brillantissima carriera di Madonna, cantante che ha calcato i palchi di tutto il mondo.

Attualmente ha diverse case, tra cui una a Lisbona, città dove passa molto tempo. La sua residenza dovrebbe essere a New York.

Figli e mariti di Madonna

La prima cotta di Madonna è stato Alain Delon e in un secondo momento ha avuto un flirt con il collega Prince. Madonna sposa nell’agosto del 1985 l’attore Sean Penn in un matrimonio da favola ma la storia dura solo quattro anni. La seconda storia importante della cantante l’ha avuta con Carlos Leon, personal trainer, da cui nasce la prima dei figli di Madonna, Lourdes.

Il secondo marito di Madonna è stato il regista Guy Ritchie, padre di Rocco John, secondogenito della cantante. La cantante ha poi adottato anche due bambini, diventati anche legalmente suoi figli: Mercy James e David Banda Mwale Ciccone Ritchie.

Madonna ha fatto ricorso alla chirurgia?

Ad aprile 2022 Madonna è stata bersaglio di critiche perchè, sui suoi profili social (Instagram e Tik Tok ad esempio) ha pubblicato una foto dove si è mostrata ai fan esteticamente diversa dal solito.

Da qui è nato un polverone che, specialmente negli ultimi tempi, la popstar inglese è con labbra più gonfie, zigomi pieni e pelle perfetta. All’inizio i fan hanno pensato ad un uso dei filtri social ma sempre più molti sospettano che la cantante abbia fatto ricorso alla chirurgia.