Francesco Totti: oggi, fratelli, Ilary Blasi, figli, carriera dell’ex calciatore

Francesco Totti è un ex calciatore famoso soprattutto per avere giocato tutta la carriera con la maglia della sua squadra del cuore.

Francesco Totti è un ex calciatore, dirigente sportivo ed imprenditore. Nella sua carriera è stato impegnato nel sociale e ha scritto anche dei libri. Si è tolto le soddisfazioni di vincere lo scudetto con la squadra del cuore e i Mondiali con la Nazionale Italiana.

Francesco Totti: oggi

Oggi Totti non è più un calciatore, ha appeso gli scarpini del calcio da professionista per intraprendere una nuova strada sempre nel mondo del calcio. Dopo la breve parentesi come dirigente della Roma, nel febbraio 2020 ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori.

Francesco Totti: fratelli

Riccardo Totti è il fratello maggiore di Francesco ed è un imprenditore e presidente della scuola di calcio “Totti Soccer School”, nata nel 2003. Tra loro c’è davvero un legame molto stretto tanto che quando Francesco giocava nella Roma aveva scelto suo fratello per rappresentarlo come agente.

Francesco Totti e Ilary Blasi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziata nei primi anni duemila quando Totti era la stella indiscussa della Roma in campo e Ilary Blasi iniziava la sua carriera in televisione come “Letterina”.

Il colpo di fulmine per l’ex calciatore è scoppiato proprio guardando in un video la showgirl.

Dopo i primi corteggiamenti, nel marzo 2002 Totti dopo un gol mostra la maglia «6 unica», lei si trovava sugli spalti e un sorriso imbarazzato ha illuminato il suo viso. Dopo non molti anni di fidanzamento, nel 2005 arriva il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno nasce Cristian il primogenito della coppia.

Nel febbraio 2022, la crisi coniugale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti.

La showgirl ed ex Letterina di Passaparola ha pubblicato sui suoi account social un video in risposta alla vicenda. Anche l’ex calciatore ha risposto alle voci lanciando un messaggio sul suo profilo Instagram.

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha risposto in prima persona alle voci sulla sua famiglia. “Non è la prima volta che smentisco fake news” -spiega in una serie di storie su Instagram- “Mi sono stancato di farlo, fate attenzione perché ci sono di mezzo i bambini”.

Francesco Totti: figli

Totti e Ilary hanno avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e sono sposati da 17 anni. Il primo arrivato in casa Totti è Cristian, nato il 6 novembre 2005. Non è un caso che il giovane stia seguendo le orme del padre: è infatti nelle giovanili della Roma e si parla anche bene del suo talento calcistico.

La secondogenita invece è Chanel, nata il 13 marzo 2007 ed è strabiliante quanto sia somigliante alla madre, in più occasioni pubbliche sono state viste insieme ed è incredibile nonostante la differenza di età.

La più piccolina, Isabel, invece è nata il 10 marzo 2016.

Carriera dell’ex calciatore

Totti è nato Totti a Roma il 27 settembre 1976. Da piccolissimo la passione è stata il calcio e non ha più lasciato fino a quando ha deciso di smettere. Nella sua carriera da calciatore ha indossato solo due maglie: quella giallorossa della Roma e quella della Nazionale Italiana, vincendo un mondiale nel 2006.

Con la Roma ha vinto tutto quello che poteva: dallo scudetto alla Coppa Italia, passando anche per riconoscimenti personali come la scarpa d’oro.

La sua più grande vittoria forse è stata rimanere tutta la vita calcistica con la maglia della squadra del cuore.