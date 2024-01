Kate Middleton rimane in ospedale: come sta e le ultime notizie

Kate Middleton è ancora in ospedale: non ci sono notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute ma sembra che l’intervento sia stato improvviso e non programmato.

Kate Middleton rimane in ospedale: come sta

Kate Middleton rimane ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico, che secondo le notizie ufficiali era programmato. “Sulla base delle attuali raccomandazioni mediche, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua“, si legge in una nota pubblicata a seguito dell’intervento. “La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa nota susciterà. Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile attorno ai suoi figli; e il suo desiderio che le sue informazioni sanitarie personali rimangano private”. Per alcuni la principessa ha subito una isterectomia, ossia una rimozione dell’utero. Le cause che possono portare a questo tipo di operazione sono fibromi uterini, sanguinamento vaginale abbondante, prolasso uterino, endometriosi, malattia infiammatoria pelvica, tumori.

Le ultime notizie

Secondo People, entrato in contatto con fonti vicine alla famiglia, il ricovero e intervento sono stati una sorpresa non solo per gli inglesi ma anche per gli amici di Kate, oltre che per la maggior parte della royal family. “In pochi sapevano, solo persone fidatissime, quelle che mai avrebbero potuto diffondere indiscrezioni“. Le notizie che sono trapelate fanno sapere che la principessa sta meglio e il rientro a casa sarebbe previsto tra qualche giorno.