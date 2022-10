Matteo Piantedosi, primo stop del Viminale alle navi ong

Matteo Piantedosi, nuovo ministro dell’interno che ha giurato da pochi giorni, ha già emanato una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto in merito alle Ong.

Il ministro dell’Interno gestito dal nuovo ministro Matteo Piantedosi detta la linea: stop a Ocean Viking e Humanity 1, le due unità delle rispettive ong (organizzazioni non governative). Le due navi Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo, secondo quanto rimarcato dal nuovo ministro, non sono “in linea con le norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale” e già si starebbe valutando il divieto di ingresso nelle acque territoriali.