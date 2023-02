Lori Sammartino, chi è la prima moglie di Maurizio Costanzo: biografia, età, vita privata

Chi è Lori Sammartino, prima moglie di Maurizio Costanzo. Scopriamo qualche informazione in più sul primo importante amore del conduttore, scomparso all’età di 84 anni nel 2023. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Lori Sammartino, prima moglie di Maurizio Costanzo: carriera, vita privata

Nel corso della sua lunga vita, Maurizio Costanzo, morto a Roma il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni, ha avuto molti amori importanti. La sua prima moglie fu Lori Sammartino, fotoreporter nata nel 1924 con la quale convola a nozze nel 1963. La loro unione creò molto scandalo all’epoca a causa dell’ampia differenza di età tra i due: la fotografa aveva infatti 39 anni, 14 in più rispetto al conduttore 25enne. I due parlarono spesso di questa problematica, dichiarando di non esserne affatto turbati. Ciononostante, la coppia continuò a soffrire della costante attenzione dell’opinione pubblica. Il loro amore dura poco, ma Costanzo conserva un buon ricordo della sua prima moglie, scomparsa qualche anno fa: “Era una grande fotoreporter. Mi fece crescere, veniva dal mondo di Pannunzio, mi presentò Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che fu sua testimone di nozze. L’ unione durò pochissimo. Mi innamorai di una segretaria della Mondadori”.

Gli altri amori di Costanzo: da Flaminia Morandi a Maria De Filippi

Dopo la fine della sua relazione con Lori, Costanzo si sposa altre tre volte. Nel 1973 si lega alla giornalista Flaminia Morandi, sua moglie fino al 1984 e madre dei suoi primi due figli, Camilla e Saverio. Dopo una relazione di tre anni con l’attrice Simona Izzo, Costanzo si sposa per la terza volta con la conduttrice Marta Flavi, al suo fianco fino al 1995. Infine, in quello stesso anno, sposa la sua compagna storica, Maria De Filippi, con la quale cresce un figlio Gabriele Costanzo. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia all’età di dodici anni, dopo un’intera infanzia passata in orfanotrofio.