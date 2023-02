Chi è Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo: Amica Geniale, compagna, tv

Chi è Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo anche regista della fiction televisiva l’Amica Geniale?

Chi è Saverio Costanzo

Saverio Costanzo, secondo figlio di Maurizio Costanzo, è un noto regista e sceneggiatore di serie Tv. Nato il 28 settembre 1975 ha 47 anni ed è attualmente nel mondo dello spettacolo; Figlio di Maurizio Costanzo e della giornalista Flaminia Morandi, ha una sorella maggiore, Camilla. Appassionato come il padre di televisione, si è laureato in Sociologia della comunicazione e per un periodo si è anche trasferito in America dove ha imparato molto lavorando come aiuto regista.

nel 2001 fonda la casa di produzione Offside, dedicandosi in primis alla creazione di documentari e programmi a carattere storico per la televisione, per poi espandere la sua attività verso lungometraggi.

Premi

Saverio Costanzo ha vinto importanti premi come il Nastro d’Argento e il David di Donatello ed è sua la regia dell’Amica Geniale, celebre serie di successo della Rai.

Vita privata, figli, compagna

Per quanto riguarda la vita privata, di lui sappiamo molto poco. Il figlio del conduttore televisivo nel 2007 ha avuto due figli dall’allora compagna Sabrina Nobile, con la quale però successivamente ha divorziato.

Saverio è attualmente legato all’attrice interprete anche nell’amica Geniale Alba Rohrwacher.