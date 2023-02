Maurizio Costanzo, chi è la terza moglie Marta Flavi

Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino, è una conduttrice televisiva italiana, terza moglie di Maurizio Costanzo.

Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino, è una conduttrice televisiva italiana, terza moglie del conduttore televisivo che è entrato a pieno titolo nella storia d’Italia Maurizio Costanzo. Marta Flavi è stata molto popolare nella prima metà degli anni novanta, periodo durante il quale conduceva su Canale 5 il talk show pomeridiano Agenzia matrimoniale. È sorella di Umberto Fiorentino, chitarrista jazz attivo sia da solista che, precedentemente, con i Lingomania.

Carriera e biografia

Marta Flavi ha iniziato la sua carriera sull’emittente laziale Quinta Rete come annunciatrice, presentando anche per tre stagioni consecutive L’ora dei ragazzi. Fu poi notata dalla Rai, che le propose la conduzione di alcuni programmi per ragazzi. Il programma che le ha dato maggiore fama è stato senza alcun dubbio Agenzia matrimoniale, condotto su Canale 5 per sei anni, dal 1989 al 1995. Ciò ha portato, nella stagione 1990-91, alla nascita di uno spin-off, Ti amo… parliamone, in onda su Canale 5.

Dal 2007 in poi ha condotto vari spazi all’interno del contenitore radiofonico notturno La mezzanotte di Radio 2 su Rai Radio 2. Nella stagione televisiva 2009-2010 ha condotto su Rai 1 il sabato e la domenica mattina la rubrica Mi Manchi all’interno del programma Unomattina Weekend.

Matrimonio con Costanzo

l 7 giugno 1989 sposò Maurizio Costanzo, divenendo la sua terza moglie. Il matrimonio terminò con una separazione poco più di un anno dopo, nel dicembre 1990, a cui seguì il divorzio nel 1995.