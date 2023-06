Gianluca Grignani in tour: le prime date pubblicate

Il panorama musicale italiano non si sta risparmiando e continua a diffondere numerose notizie. Nelle ultime ore Gianluca Grignani ha annunciato le date del suo tour. Per adesso ci sono soltanto 4 tappe, ma poco alla volta verranno pubblicate tutte.

C’è dunque molta attesa.

Tour di Gianluca Grignani: le tappe previste

Ormai siamo agli sgoccioli, l’estate è alle porte e comincia finalmente il periodo più caldo dell’anno. Tanto atteso da molti, non soltanto per andare in spiaggia e rilassarsi, ma anche per godersi concerti mozzafiato che permettono ai fan di urlare fino a perdere la voce.

Gianluca Grignani si è fatto così risentire in vista del periodo estivo, pronto con un nuovo tour. Comincerà a fine Giugno e, per adesso, conta soltanto 4 date e altrettante tappe. Senza dubbio ce ne saranno altre, che verranno comunicate poco alla volta.

Dopo il festival di Sanremo – a cui ha preso parte – il cantautore 51enne vuole in un certo senso rifarsi, tornando a fare musica come dice lui, seguendo le proprie regole e lasciandosi andare.

Nel frattempo ecco quelle che già si conoscono:

Venerdì 30 Giugno 2023, Alessandria: Cittadella Summer Festival – DATA ZERO

Domenica 9 Luglio 2023, Bologna: BOnsai Garden

Venerdì 21 Luglio 2023, Sant’Onofrio: Rassegna comunale Piazza Madonna delle Vittorie

Venerdì 4 Agosto 2023, Zafferana Etnea: “Sotto il vulcano festival” Anfiteatro Falcone e Borsellino

Annunciate appena quattro date, impossibile credere che il viaggio musicale dell’artista milanese possa durare così poco. Nei prossimi giorni si potrebbero scoprire altre mete che il cantante “dannato” toccherà, pronto a investire i tanti fan con la sua musica. Mancano infatti moltissimi luoghi ambiti e popolari (oltre che popolati), come Milano, Firenze, Torino, Bari e la stessa capitale, Roma. A queste se ne potrebbero aggiungere tante altre.

Intanto, per gli interessati, è già possibile acquistare i biglietti per le prime uscite, tramite il sito ticketone.it.

