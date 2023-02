Chi sono le mogli di Maurizio Costanzo, quante volte si è sposato il giornalista?

Chi sono le mogli di Maurizio Costanzo, quante volte è stato sposato? Prima di conoscere Maria De Filippi il giornalista, scomparso il 24 febbraio 2023, è andato più volte all’altare. Chi sono le sue ex compagne? Scopriamo qualche informazione in più sulle donne della sua vita.

Le mogli di Maurizio Costanzo, chi sono e quante volte si è sposato il giornalista

Maurizio Costanzo, morto a Roma la mattina del 24 febbraio 2023, non si è fatto notare nel corso della sua vita solo per i suoi grandi successi professionali. La sua vita privata e sentimentale, infatti, è spesso finita al centro del gossip grazie alle tante relazioni con importanti donne del mondo dello spettacolo. Nel corso della sua vita, Costanzo si è infatti sposato per quattro volte, diventando padre di tre figli.

La sua prima moglie fu Lori Sammartino, fotoreporter con la quale convola a nozze nel 1963. La loro unione creò molto scandalo all’epoca a causa dell’ampia differenza di età tra i due: la fotografa aveva infatti 39 anni, 14 in più rispetto al conduttore 25enne. Il loro amore dura poco, ma Costanzo conserva un buon ricordo di lei: “Era una grande fotoreporter. Mi fece crescere, veniva dal mondo di Pannunzio, mi presentò Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che fu sua testimone di nozze. L’ unione durò pochissimo. Mi innamorai di una segretaria della Mondadori”.

Nel 1973 il conduttore ritrova l’amore nella collega giornalista Flaminia Morandi, al suo fianco fino al 1984. Per anni una presenza importante sia in radio che in tv, Flaminia amava Costanzo al punto da divorziare dal suo marito di allora, il giornalista Alberto Michelini. Un gesto che colpì molto il conduttore: “Non so come, lo lasciò per me. Era bellissima. Ci unimmo in Comune, nel 1973, testimone Marcello Marchesi, con cui lavoravo in quegli anni. Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarò sempre grato di questo”. Dalla loro unione, infatti, nascono i primi due figli di Costanzo: Camilla e Saverio. Dopo una relazione di tre anni con l’attrice Simona Izzo, Costanzo si sposa per la terza volta nel 1989 con la conduttrice Marta Flavi. I due si separano dopo solo un anno di relazione, per poi divorziare ufficialmente solo nel 1995.

L’amore con Maria De Filippi: “La testimonianza che ci ho visto giusto”

Nel 1989 Maurizio Costanzo incontra la donna che diventerà la sua anima gemella, una giovane Maria De Filippi, all’epoca sua assistente personale. Dopo la separazione con Marta Flavi, tra i due sboccia l’amore: si sposano nel 1995, dopo cinque anni di fidanzamento. Nel 2002 i due decidono di crescere insieme un altro figlio, Gabriele Costanzo. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia all’età di dodici anni, dopo un’intera infanzia passata in orfanotrofio. Il conduttore amava moltissimo Maria, come ha ricordato in un’intervista a Verissimo, in collegamento con Silvia Toffanin: “In tante coppie uno dice dell’altro che ne è orgoglioso, ma non è scontato, io lo sono davvero perché Maria è la testimonianza che ci ho visto giusto. Io mi sono sposato quattro volte, ce ne ho messo di tempo per trovare quella giusta. Non si può riuscire al primo colpo”.